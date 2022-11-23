HaberlerGaleri17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü? Merkez üssü neresiydi?
17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü? Merkez üssü neresiydi?
23 Kasım saat 04:08'de yaşanan Düzce depremi akıllara 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen büyük Marmara depremini getirdi. Üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen acısı dün gibi akıllarda olan 17 Ağustos depremi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü?