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17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü? Merkez üssü neresiydi?

23 Kasım saat 04:08'de yaşanan Düzce depremi akıllara 17 Ağustos 1999 yılında gerçekleşen büyük Marmara depremini getirdi. Üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen acısı dün gibi akıllarda olan 17 Ağustos depremi ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki 17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 14:09 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 14:09
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17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü? Merkez üssü neresiydi? 99 depreminde kaç kişi öldü?

Sabah saatlerinde meydana gelen ve İstanbul'dan Ankara'ya pek çok şehirde hissedilen Düzce depremi korku ve endişelere neden oldu. 5.9 şiddetinde gerçekleşen Düzce depremi akıllara 17 Ağustos depremini getirdi. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar arama motolarında 17 Ağustos depremi ile ilgili detayları araştırıyor. Peki 17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü? Merkez üssü neresiydi? 99 depreminde kaç kişi öldü? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü? Merkez üssü neresiydi? 99 depreminde kaç kişi öldü?

17 AĞUSTOS DEPREMİ NEREDE OLDU?

17 Ağustos 1999 tarihindeki depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olarak kayıtlara geçti.16 yıl önce, Deprem 22 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de hissedildi.

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17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü? Merkez üssü neresiydi? 99 depreminde kaç kişi öldü?

17 AĞUSTOS DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen deprem sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü.

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17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü? Merkez üssü neresiydi? 99 depreminde kaç kişi öldü?

DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

7,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem 45 saniye sürdü.

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17 ağustos depremi kaç şiddetinde oldu? 1999 depremi saat kaçta meydana geldi? Kaç saniye sürdü? Merkez üssü neresiydi? 99 depreminde kaç kişi öldü?

İSTANBUL'DA EN FAZLA HASAR AVCILAR'DAYDI

Marmara Depremi'nde, İstanbul'da 454 kişi yaşamını yitirdi. Yalova, Düzce ve Gölcük'ten getirilen yaralılardan hayatını kaybedenlerle bu sayı 981'e çıktı.