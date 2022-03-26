16 milyar TL vurgun yapan Gezek kardeşlerden Recep Gezek ilk kez konuştu

16 milyar TL vurgunu ile soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Tarihin en büyük soygununu gerçekleştiren Samsunlu Gezek kardeşlerden Recep Gezek ilk kez konuştu. Haberler yüzünden evden dışarı çıkamaz hale geldiğini söyleyen adam, "İfademde her şeyi anlattım" dedi. Peki 16 milyar liralık vurgunda son durum ne? Soruşturma ne aşamada?

Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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