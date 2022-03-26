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16 milyar TL vurgun yapan Gezek kardeşlerden Recep Gezek ilk kez konuştu

16 milyar TL vurgunu ile soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Tarihin en büyük soygununu gerçekleştiren Samsunlu Gezek kardeşlerden Recep Gezek ilk kez konuştu. Haberler yüzünden evden dışarı çıkamaz hale geldiğini söyleyen adam, "İfademde her şeyi anlattım" dedi. Peki 16 milyar liralık vurgunda son durum ne? Soruşturma ne aşamada?

Giriş Tarihi: 26.03.2022 09:25
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16 milyar TL vurgun yapan Gezek kardeşlerden Recep Gezek ilk kez konuştu

Samsun'da yaşayan Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşler özel bir bankanın 16 milyar lirasını kendi hesaplarına aktarmıştı.

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16 milyar TL vurgun yapan Gezek kardeşlerden Recep Gezek ilk kez konuştu

Olaydan dört gün sonra gözaltına alınan iki kardeş "Kimseyi dolandırmadık, suçlu değiliz" diyerek kendilerini savundu. Her hafta karakola imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ise İstanbul'a devredildi.

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16 milyar TL vurgun yapan Gezek kardeşlerden Recep Gezek ilk kez konuştu

İSTANBUL EMNİYETİ DEVREDE
Hürriyet'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam ettirdiği soruşturmada devreye İstanbul Emniyet Müdürlüğü girdi.

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16 milyar TL vurgun yapan Gezek kardeşlerden Recep Gezek ilk kez konuştu

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dosyayı inceliyor. Recep Gezek ve Emre Gezek'in Samsun'dan İstanbul'a gönderilen telefonları da bu incelemenin kapsamında. Ayrıca BDDK'nın başlattığı soruşturma da devam ediyor.

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16 milyar TL vurgun yapan Gezek kardeşlerden Recep Gezek ilk kez konuştu

'EVDEN DIŞARI ÇIKAMIYORUM'
Recep Gezek hakkında çıkan haberlere çok tepkili. Olayın detaylarına dair bir açıklamaya yapmayan Gezek, şunları söyledi: