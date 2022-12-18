16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3 | DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK!
16 Aralık Cuma Hutbesi yayımlandı. Vatandaşlar arama motorlarında "16 Aralık Cuma Hutbesi yayımlandı mı?","Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne?" sorularının cevapları araştırılıyor. Ülke gündemini sarsan çocuk gelin konusunu ele alan Diyent İşleri Başkanlığı Cuma Hutbesi'nde İslam dininde çocuğun yerini ve önemini her birinin Allah'ın bizlere bir emaneti olduğunu vurguladı. İşte bugünkü Cuma Hutbesi...
Giriş Tarihi: 18.12.2022
14:37 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
14:38
DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3
Her hafta Cuma günü İslam'da farz ibadetlerden biri olan Cuma namazı için Müslümanlar bir araya gelmektedir. Namazın öncesinde caminin imam hatibi toplumsal konuları ele alarak öğütler veriyor. 16 Aralık Cuma Hutbesinin konusu ise yakın zamanda ülke gündeminde derinden sarsan çocuk evlilikleri ile ilgili. İşte Çocuk: Rabbimizin Kıymetli Emaneti başlıklı 16 Aralık Cuma Hutbesinin tam metni...
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DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3
16 ARALIK CUMA HUTBESİ
ÇOCUK: RABBİMİZİN KIYMETLİ EMANETİ
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Biliniz ki, mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir ve büyük mükâfat Allah katındadır."1
DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3
Okuduğum hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: "Çocuğunun senin üzerinde hakkı vardır." 2
DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3
Aziz Müminler!
Çocuklarımız, Cenâb-ı Hakk'ın bizlere bahşettiği kıymetli bir emanettir. Onlar, hayatımızın neşesi, yuvamızın bereketidir. Ailemizin umudu, geleceğimizin teminatıdır. Onun içindir ki çocuklarımızı sağlıklı bir aile ortamında, sevgi ve güzel ahlakla yetiştirmek öncelikli görevimizdir. Onları her türlü ihmal ve istismardan korumak, dini, ahlaki, hukuki ve insani sorumluluğumuzdur.
DİYANETTEN ÖNEMLİ HUTBE! Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu: ÇOCUK! 16 Aralık Cuma Hutbesi tam metni PDF, WORD, MP3
Kıymetli Müslümanlar!
Maalesef çocuklarımızla ilgili vicdanlarımızı derinden yaralayan haberlerin öne çıktığı bir gündemin içerisindeyiz. Ne acıdır ki, yozlaşmanın, ahlakı ve hukuku kaybetmenin, vicdansızlığın bedelini en fazla çocuklar ödüyor. Bir yanda yaşanan savaşların ve trajedilerin, mülteci kamplarının ve yoksulluğun; diğer yanda ihmal, istismar ve insanlık dışı davranışların en büyük mağduru çocuklar oluyor. Bu mağduriyetlerden biri de "küçük yaşta evlilikler", "çocuk evlilikleri", "çocuk gelinler" gibi ifadelerle gündeme gelen aşırılıklardır.