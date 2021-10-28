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150 dolar karşılığında sahte PCR testi! Çete çökertildi! İşte detaylar

Yurt dışına seyahat edecek kişilere 150 dolar karşılığında sahte PCR testi verdikleri iddia edilen 3'ü tutuklu 15 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, yetkili oldukları izlenimi vermek için beyaz önlük giyip kendisini doktor olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli Mohamad Baderuldın Tawoz'un yaklaşık iki ay boyunca yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklular adına Covid-19 testi numunesi aldığını söylediği yer aldı.

Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 15:15
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150 dolar karşılığında sahte PCR testi! Çete çökertildi! İşte detaylar

Şüpheli Mohamad Baderuldin Tawoz'un ifadesinde birlikte çalıştığı seyahat acentelerinin isimlerini verdiği, o iş yerlerinde incelemelerde bulunulduğu anlatıldı.

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150 dolar karşılığında sahte PCR testi! Çete çökertildi! İşte detaylar

Tawoz'un, örgüt lideri Nugzar Merkuladze ile tanıştıktan sonra birlikte Covid-19 testi yaptıklarını, bu işler karşılığında aylık 3 bin 500 lira aldığını, sonrasında ise bu ücretin kişi başı 30, 40, 50 TL'ye çıktığını, yaklaşık iki ay boyunca yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklular adına Covid-19 testi numunesi aldığını, şüpheli Merkuladze'nin ise test sonuçlarını otobüs şoförlerine Whatsapp'tan attığı ve bu şekilde yurt dışına çıkmak isteyen kişilere test sonucu verdiklerini söylediği belirtildi.

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150 dolar karşılığında sahte PCR testi! Çete çökertildi! İşte detaylar

Tawoz'un ifadesinde, şüpheli Erdinç Filizoğlu'nun bir site yaptığını, bu site üzerinden Covid-19 test sonucu çıkarıldığını, siteye girildiğinde isim, soy isim, pasaport numarası, doğum tarihi ve sonuç tarihi kısımları doldurulduğunda test sonucu alındığını söylediği de iddianamede yer aldı.

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150 dolar karşılığında sahte PCR testi! Çete çökertildi! İşte detaylar

"KİMSEYE BELGE YAPMADIM"
Çete lideri olduğu iddia edilen şüpheli Nugzar Merkuladze ise ifadesinde muhabirlik yaptığını ve sosyal medyada tanınan biri olduğu için Gürcistan'dan kendilerine yardımcı olması için sürekli aradıklarını ileri sürerek "Ben de kendilerine eğer Türkiye'ye gelmek isterlerse PCR testi yapmaları gerektiğini ve bu testi de Gürcistan'da bir hastane ismi vererek kendilerini oraya yönlendirdim.

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150 dolar karşılığında sahte PCR testi! Çete çökertildi! İşte detaylar

Fakat benim ile irtibata geçen kişilerden sadece 3 kişi test yaptırmadan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Gürcistan'da bulunan bir şahıs ile konuştum ve bana PCR testi yapmak için bir site kurdu.