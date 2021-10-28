150 dolar karşılığında sahte PCR testi! Çete çökertildi! İşte detaylar

"KİMSEYE BELGE YAPMADIM"

Çete lideri olduğu iddia edilen şüpheli Nugzar Merkuladze ise ifadesinde muhabirlik yaptığını ve sosyal medyada tanınan biri olduğu için Gürcistan'dan kendilerine yardımcı olması için sürekli aradıklarını ileri sürerek "Ben de kendilerine eğer Türkiye'ye gelmek isterlerse PCR testi yapmaları gerektiğini ve bu testi de Gürcistan'da bir hastane ismi vererek kendilerini oraya yönlendirdim.