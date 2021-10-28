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150 dolar karşılığında sahte PCR testi! Çete çökertildi! İşte detaylar
Yurt dışına seyahat edecek kişilere 150 dolar karşılığında sahte PCR testi verdikleri iddia edilen 3'ü tutuklu 15 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, yetkili oldukları izlenimi vermek için beyaz önlük giyip kendisini doktor olarak tanıttığı iddia edilen şüpheli Mohamad Baderuldın Tawoz'un yaklaşık iki ay boyunca yurt dışına çıkmak isteyen yabancı uyruklular adına Covid-19 testi numunesi aldığını söylediği yer aldı.
Giriş Tarihi: 28.10.2021 15:15Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 15:15