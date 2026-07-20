15 yaşındaki Eda'nın kahreden vedası! Tabutun üstüne bırakılanlar yürekleri yaktı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde serinlemek için girdikleri Büyük Menderes Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 2 çocuktan cansız bedenine ulaşılan Eda Kurtulmuş (15), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Kurtulmuş'un tabutuna gelinlik, çiçek, şalvar ve tülbent bırakıldı.

Olay önceki gün saat 18.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'ndeki Büyük Menderes Nehri'nde meydana geldi. Nehir yakınında piknik yapan 4 arkadaştan 3'ü serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan çocuklardan biri kendi imkanlarıyla kıyıya çıkarken, Şahin Özdağ (11) ile Eda Kurtulmuş suda kayboldu.

Suya girmeyen arkadaşlarının durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması ile bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EDA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Ekipler nehirde arama kurtarma çalışması başlatırken, kayıp çocukların yakınları da destek verdi. İzmir'den bölgeye gelen dalgıç ekipleri, saat 00.30 sıralarında ilk dalışı gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde AFAD dalgıçları ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timlerinin de katılımıyla arama çalışmaları sürdürüldü.

Ayrıca çocukların piknik yaptığı bölgede kıyafetleri ve kişisel eşyaları görüntülendi. Kurtulmuş'un cansız bedeni, kaybolduğu noktadan yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta, kıyıya yakın bir bölgede dalgıçlar tarafından su altında hareketsiz bulundu.