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Haberler Galeri 1.5 yaşındaki Asel'i çöp eve hapsetti! Cani annenin savunması şaşkına çevirdi | Konya'daki görüntüler yürekleri dağladı

1.5 yaşındaki Asel'i çöp eve hapsetti! Cani annenin savunması şaşkına çevirdi | Konya'daki görüntüler yürekleri dağladı

Bursa'da, Pınar Acar isimli teyze, kaçırdığı öne sürülen yeğeni Cem Muhammet A.'yı (10) 'çöp ev'deki kilitli odada alıkoyduğu iddiasıyla tutuklanmış, bu olay günlerce Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İkinci bir çöp ev vakası da Konya'da yaşandı. Apartman sakinlerinin çöp dolu evde yalnız buldukları 1,5 yaşındaki Asel'in annesi Fatma G.'nin ilk ifadesinde, evin 2 haftadır o şekilde olduğunu belirterek, ''Ailevi problemlerim vardı. Hava almak için dışarı çıktım. O sırada komşularım eve gelmiş'' dediği öğrenildi.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 11:13 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 11:57
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1.5 yaşındaki Asel’i çöp eve hapsetti! Cani annenin savunması şaşkına çevirdi | Konya’daki görüntüler yürekleri dağladı

Olay, geçen pazar günü saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi 30 Ağustos Sokak'taki Manolya Apartmanı'nda meydana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1.5 yaşındaki Asel’i çöp eve hapsetti! Cani annenin savunması şaşkına çevirdi | Konya’daki görüntüler yürekleri dağladı

Apartman sakinleri, Fatma G.'nin kiracı olarak oturduğu teras kattan çocuk ağlama sesi duydu. Bunun üzerine Fatma G.'nin ev sahibinin de aralarında olduğu apartman sakinleri, boş olan yan daireden terasa çıktı.

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1.5 yaşındaki Asel’i çöp eve hapsetti! Cani annenin savunması şaşkına çevirdi | Konya’daki görüntüler yürekleri dağladı

Ardından terasın duvarından atlayıp açık olan balkon kapısından Fatma G.'nin evine giren komşuları, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

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1.5 yaşındaki Asel’i çöp eve hapsetti! Cani annenin savunması şaşkına çevirdi | Konya’daki görüntüler yürekleri dağladı

Her odası çöple dolu evin yatak odasında Fatma G.'nin kızı Asel yerde bitkin halde yatarken bulundu. 2 biberon su verip, minik Asel'i besleyen komşuları, polis ve sağlık ekiplerine Haber verdi. Asel, ihbarla çağrılan ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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1.5 yaşındaki Asel’i çöp eve hapsetti! Cani annenin savunması şaşkına çevirdi | Konya’daki görüntüler yürekleri dağladı

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fatma G., polis tarafından gözaltına alındı.