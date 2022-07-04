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15 Temmuz şehidinin evinde duygu dolu mektuplar! “Vasiyeti hep aklımda”

15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehir olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit yaşatılmaya devam ediliyor. Ailesinin evinde Yiğit'in eşyaları ve o gece yaşananlara ait materyallerle oluşturulmuş "anı evi"nde evlatlarının hatırası yaşatılıyor. O deftere ziyaretçiler yürekleri yakan satırlar döküyor. Bunlardan biri olan Şeyma Şenburç, "Bana 'Eğer polis olmak istiyorsan asla vazgeçme' demişti. Vasiyeti hep aklımda. Cennet ablanın hayatı benim amacım oldu." dedi. İşte duygu dolu detaylar...

Giriş Tarihi: 04.07.2022 09:33
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15 Temmuz şehidinin evinde duygu dolu mektuplar! “Vasiyeti hep aklımda”

Sabah'ın haberine göre 15 Temmuz'da hainlerin bombasıyla şehit düşen özel harekatçı Cennet Yiğit'in hatırasını yaşatmak için ailenin evlerinin alt katına oluşturduğu anı evini 6 yılda 18 bin kişi ziyaret etti.

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15 Temmuz şehidinin evinde duygu dolu mektuplar! “Vasiyeti hep aklımda”

Anı evindeki deftere bugüne kadar binlerce kişi duygu dolu satırlar yazdı. Deftere yazı yazanlardan biri de Şeyma Şenburç'tu.

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15 Temmuz şehidinin evinde duygu dolu mektuplar! “Vasiyeti hep aklımda”

BİR HAFTA SONRA ŞEHİT DÜŞTÜ
25 yaşındaki Şeyma mektubunda "Bana 'Git özel harekatçı ol. Eğer istiyorsan vazgeçme' dedin. Vasiyetin o gün bugündür aklımda. Sen çok sevdiğim, imrenerek baktığım ve benim hayallerimi yaşayan bir meleksin. Umarım senin yolundan ilerleyebilirim. Senin yaşadığın hayat benim amacım oldu" yazmıştı.

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15 Temmuz şehidinin evinde duygu dolu mektuplar! “Vasiyeti hep aklımda”

Herkesi ağlatan o satırları kaleme alan Şeyma Şenburç'u tekrar anı defterinde.

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15 Temmuz şehidinin evinde duygu dolu mektuplar! “Vasiyeti hep aklımda”

Cennet Yiğit'in teyzesinin torunu olduğu öğrenilen Şeyma, duygularını ve şehit Cennet Yiğit'le ilgili hikayesini anlattı: "Çocukluğum Manisa'da geçti. Cennet Abla ise Antalya'daydı. Çok fazla görüşemiyorduk."