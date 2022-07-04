15 Temmuz şehidinin evinde duygu dolu mektuplar! “Vasiyeti hep aklımda”

15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehir olan komiser yardımcısı Cennet Yiğit yaşatılmaya devam ediliyor. Ailesinin evinde Yiğit'in eşyaları ve o gece yaşananlara ait materyallerle oluşturulmuş "anı evi"nde evlatlarının hatırası yaşatılıyor. O deftere ziyaretçiler yürekleri yakan satırlar döküyor. Bunlardan biri olan Şeyma Şenburç, "Bana 'Eğer polis olmak istiyorsan asla vazgeçme' demişti. Vasiyeti hep aklımda. Cennet ablanın hayatı benim amacım oldu." dedi. İşte duygu dolu detaylar...