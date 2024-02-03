14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol'da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da 20 yıllık mucize gerçek oldu. Esra Erol'da, bu hafta izleyicileri duygu dolu anlara sürükleyen bir hikaye yaşandı. 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşinin annesi tarafından köyde bir evin bahçesine bırakıldığını anlatarak yardım istedi. Esra Erol ve ekibi tarafından yapılan çabalar sonucunda, Fatma Çay, yıllar sonra hem annesine hem de babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.