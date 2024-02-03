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Haberler Galeri 14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol'da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!

14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol'da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Esra Erol'da 20 yıllık mucize gerçek oldu. Esra Erol'da, bu hafta izleyicileri duygu dolu anlara sürükleyen bir hikaye yaşandı. 24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşinin annesi tarafından köyde bir evin bahçesine bırakıldığını anlatarak yardım istedi. Esra Erol ve ekibi tarafından yapılan çabalar sonucunda, Fatma Çay, yıllar sonra hem annesine hem de babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 03.02.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 03.02.2024 09:39
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14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol’da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!

Türkiye'nin sevilen programlarından biri olan Esra Erol'da, bu hafta 24 yaşındaki Fatma Çay ve ailesinin duygu dolu hikayesi ekranlara damga vurdu. Programın son bölümünde, Fatma Çay, yıllar sonra hem ablasına hem de babasına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol’da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!

24 yaşındaki Fatma Çay, 2003 yılında kız kardeşiyle birlikte köyde bir evin bahçesine bırakıldı.

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14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol’da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!

Fatma Çay, yaşadığı zorlu hayat mücadelesini ve ailesinden ayrılışını Esra Erol'un programında paylaşarak yardım istedi.

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14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol’da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!

Genç kız, kız kardeşi Aleyna'yı aramaktan vazgeçmeyerek "İçimde çok büyük bir yangın var. İnsan görmediği birini de özleyebiliyormuş. Bana umut olun" diyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

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14 aylıkken terk edilmişti! Esra Erol’da yıllar süren hasret sona erdi! 24 yaşındaki genç kız mutluluk gözyaşlarına boğuldu!

Program ekibi, genç kızın bu çaresiz durumuna duyarsız kalmayarak hemen harekete geçti.