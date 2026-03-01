14 aylık İkra bebek ve babasına infaz girişimi: İlk kez ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu

Yalova'da kucağındaki 14 aylık bebeğiyle komşularının sopalı saldırısına uğrayan Muhammet Baca olayında, kan donduran yeni görüntüler ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde minik İkra'nın kafatasında çatlaklar oluştuğu belirlenirken, saldırganın 'silah' sayılan skuter gidonuyla gerçekleştirdiği vahşetin her saniyesi saniye saniye kameralara yansıdı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde, yaklaşık bir yıl önce taşındıkları evde komşularıyla husumet yaşayan Baca ailesi, geçtiğimiz 20 Şubat'ta kabusu yaşadı. 34 yaşındaki Muhammet Baca, kucağında 14 aylık kızı İkra Medine ile evine girmek üzereyken yan binada oturan Şener Ergin'in acımasız saldırısına uğradı. Olayın ardından hazırlanan iddianame ve ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, saldırının korkunç boyutunu gözler önüne serdi. İKRA BEBEK İLE BABASININ DARBEDİLDİĞİ OLAYDA YENİ GÖRÜNTÜLER

"SİLAH" SAYILAN SKUTERLE İNFAZ GİRİŞİMİ Soruşturmayı tamamlayan savcılık, kan donduran tespitlerde bulundu. İddianameye göre tutuklu sanık Şener Ergin, apartman girişinde gördüğü bir çocuk skuterini kaptığı gibi koşarak baba ve bebeğine saldırdı. İlk darbenin hem babaya hem de savunmasız bebeğe isabet ettiği, o sırada çevrede çocukların bulunmasına rağmen sanığın saldırıya devam ettiği vurgulandı. Savcılık, saldırıda kullanılan skuteri "yaralamaya elverişli olduğu" gerekçesiyle silah saydı.

İKRA BEBEK İÇİN HAYATİ TEHLİKE KAYDI Adli tıp raporu, olayın vehametini bir kez daha kanıtladı. Raporda; Muhammet Baca'nın burnunda kırık tespit edildiği, 14 aylık İkra bebeğin ise kafatasında çatlak meydana geldiği kaydedildi. Bebeğin yaralanmasının hayati tehlike arz ettiği ve hayati fonksiyonlarındaki etkinin "ağır seviyede" olduğu raporda yer aldı.

TOPLAM 36 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanık Şener Ergin hakkında adeta ceza yağdırdı. Sanığın, baba Muhammet Baca'ya yönelik eylemi için 9 yıla kadar, 14 aylık bebek İkra'ya yönelik saldırısı için ise 27 yıla kadar hapsi istendi. Toplamda 36 yıla kadar hapis cezası talebiyle hakim karşısına çıkacak olan Ergin için "doğrudan kastla hareket ettiği" değerlendirmesi yapıldı.