13 yıldır şiddet görüyordu! Tek istediği boşanmaktı... 3 kızının gözü önünde boğazı kesildi

Evlendiğinde 18 yaşında olduğunu ve sürekli gördüğü şiddete çocukları için katlandığını dile getiren ve son yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlatan 3 kız çocuğu annesi Esra Oymak, "Eşimden şiddet çok gördüm her seferinde çocuklarım için sessiz kaldım. Yaptığım hatada bu oldu. Yani hiçbir kadın sessiz kalmasın bence. Ben hata yaptım öyle yaparak hayatıma mal oluyordu. Önce tartışmaya başladık. O camdan dışarı bakarken annemlerin geldiğini görmüş. Annemlerin geldiğini görünce maket bıçağıyla geldi yanıma. Maket bıçağını boynuma sürecekti elini tuttum ama gücüm yetmedi. Sol tarafımdan aşağıya doğru iyice çekti. Ondan sonra kanlar akmaya başladı. Ben şaşırdım, yapmaz dedim. Bir anda başka bir bıçak almaya giderken ben cama koştum. Bizim ev giriş kat olduğu için, annemlerin de geldiğini duymuştum oradan kaçarım diye düşündüm. Ondan sonra tekrar geldi. Arkamdan sarıldı iki bıçağı boynuma sardı 'Seni öldüreceğim kurtuluşun yok' dedi. Sonra bir daha bıraktı tekrar bıçak almaya gitti. Bu arada ben de annemlere bağırıyorum 'Anne bu adam beni kesti ne olur beni kurtarın' diye feryat ediyordum. Ayağımı camdan dışarı attım diğer ayağımı da camdan attım annemler camdan çekip kurtardı beni. Biz hastaneye giderken, beni hastaneye yetiştirmeye çalışıyorlardı.