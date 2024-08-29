29 Ağustos 2024, Perşembe
129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38'lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!
Yüksek kilosu sebebiyle çocuklarıyla dahi oyun oynamakta zorlanan 38 yaşındaki kadının hayran bırakan kilo verme süreci sosyal medyada merak uyandırdı. Obezite günümüzde ciddi ve yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bir çok kişi nasıl kilo verebileceği konusunda çözüm arayışına girmiş durumda. İşte 129 kilodan şıp diye 66 kiloya düşüren diyet sırrı...
Giriş Tarihi: 29.08.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 21:23