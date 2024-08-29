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129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38'lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!

Yüksek kilosu sebebiyle çocuklarıyla dahi oyun oynamakta zorlanan 38 yaşındaki kadının hayran bırakan kilo verme süreci sosyal medyada merak uyandırdı. Obezite günümüzde ciddi ve yaygın bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkıyor. Bir çok kişi nasıl kilo verebileceği konusunda çözüm arayışına girmiş durumda. İşte 129 kilodan şıp diye 66 kiloya düşüren diyet sırrı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2024 21:22 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 21:23
129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38’lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!

İrlanda'nın County Meath bölgesinde yaşayan Amy Keane, çocuklarıyla sadece 30 saniye koştuktan sonra nefes nefese kalmanın utancını yaşarken, bir gün hayatında köklü bir değişiklik yapmaya karar verdi. Düğün günü için iyi görünmek ve iyi hissetmek amacıyla başladığı bu yolculukta, iki yıldan kısa bir sürede 63 kilo vermeyi başardı. İşte 66 kiloya düşüren o yöntem...

129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38’lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!

Sağlıksız Alışkanlıklardan Vazgeçmek

En kilolu olduğu dönemde, Amy 129 kilo ağırlığındaydı ve İngiltere'de 20 beden giyiyordu. Çeşitli diyetler ve detoks programları denemiş, ancak sonuçsuz kalmıştı. Özellikle büyük porsiyonlara karşı koyamıyor ve gece geç saatlerde yüksek kalorili atıştırmalıklar tüketiyordu. "Zaten büyük bir akşam yemeği yedikten sonra, tereyağla kaplı ekmek yapardım," diyor Amy. "O kadar tok olurdum ki düzgün uyuyamazdım, sonra da rahatlatıcı yiyecekler arzulayarak uyanırdım."

129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38’lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!

Dönüm Noktası: Düğün Hazırlıkları

Amy'nin hayatındaki dönüm noktası, şimdiki eşi Chris'in evlenme teklifi ile geldi. Bu teklifi kabul eden Amy, sadece düğün günü için değil, kalıcı olarak kilo vermek için harekete geçti. Temmuz 2022'de Body Slims adlı bir programla yeni bir hayata adım attı. Program, kalori sayma ve günlük en az bir saat egzersiz yapma üzerine kuruluydu. Amy, sosyal medyada bu süreci paylaşarak hem kendisine motivasyon sağladı hem de diğer insanlara ilham verdi.

129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38’lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!

Küçük Adımlarla Büyük Başarı

Body Slims programı, Amy'nin hayatını tamamen değiştirdi. "Utanılacak tartılmalar ya da grup toplantıları yoktu, bu hoşuma gitti. Bunun yerine, telefonuma motivasyon videoları gönderiliyordu. Geceleri yediğim çikolata barına veda ettim ve tatlı isteğimi karşılamak için buzdolabını 10 kalorilik jölelerle veya protein pudingleriyle doldurdum." diyor Amy.

129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38’lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!

Evdeki tüm tetikleyici yiyecekleri ortadan kaldıran Amy, zamanla bu yiyecekleri yeniden hayatına soktu, ancak bu kez iradesiyle onları kontrol etmeyi başardı. Şubat 2023'te gerçekleşen düğününde, Amy yaklaşık 19 kilo vermişti. Düğün günü harika hisseden Amy, kilo verme sürecini devam ettirdi ve sonunda 6 bedene kadar düştü.

Amy, hedefler koymanın kendisine odaklanma sağladığını fark etti. "Düğün partimiz için daha fazla kilo verdim. Ondan sonra aile tatilimiz için daha da zayıfladım," diyor. Şimdi, Amy günde 15 km koşabiliyor ve çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayabiliyor. Bir sonraki hedefi bir maraton koşmak olsa da, öncelikli hedefi sağlıklı kilosunu korumak.