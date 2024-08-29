129 kilodan 66 kiloya düşme sırrını açıklandı! 38’lik kadın 1 yıl boyunca bakın ne yapmış!

Evdeki tüm tetikleyici yiyecekleri ortadan kaldıran Amy, zamanla bu yiyecekleri yeniden hayatına soktu, ancak bu kez iradesiyle onları kontrol etmeyi başardı. Şubat 2023'te gerçekleşen düğününde, Amy yaklaşık 19 kilo vermişti. Düğün günü harika hisseden Amy, kilo verme sürecini devam ettirdi ve sonunda 6 bedene kadar düştü.

Amy, hedefler koymanın kendisine odaklanma sağladığını fark etti. "Düğün partimiz için daha fazla kilo verdim. Ondan sonra aile tatilimiz için daha da zayıfladım," diyor. Şimdi, Amy günde 15 km koşabiliyor ve çocuklarıyla birlikte oyunlar oynayabiliyor. Bir sonraki hedefi bir maraton koşmak olsa da, öncelikli hedefi sağlıklı kilosunu korumak.