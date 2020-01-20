12 yaşındaki Kayra Karakaş 10 yılda 300 kez ameliyat oldu!

İnegöl'de oturan Karakaş ailesinin oğulları Kayra'nın 2011 yılında 3 yaşındayken içtiği temizlik maddesi sebebiyle yemek borusu, midesi ve kalın bağırsağı zarar gördü. Daha önce bir fabrikada çalışan, şu an işsiz olan Ayşe ve Halit Karakaş çiftinin çocukları Kayra, geçen 9 yılda Türkiye ve Amerika'da yaklaşık 300'den fazla ameliyat geçirdi. Karnından beslenen, ilaç maliyeti yılda yaklaşık 100 bin lirayı bulan Kayra, ameliyat için yeniden ABD'ye gitti. 27 Temmuz'da ailesiyle Amerika'ya uçan Kayra, ABD'de Boston şehrinde ameliyat oldu. Burada yapılan ameliyat sonucu bacağından alınan bir parçayla yemek borusu yapıldı. Kayra yıllar sonra ilk kez ağızdan bir şeyler yemenin mutluluğunu yaşadı. Kayra bu operasyonun ardından kısa bir süreliğine doktorları tarafından Türkiye'ye gönderildi. 28 Ocak'ta tekrar ABD'ye gidecek olan Kayra son kez 48 saat sürecek olan bir ameliyatın ardından eski sağlığına kavuşacak.