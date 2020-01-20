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12 yaşındaki Kayra Karakaş 10 yılda 300 kez ameliyat oldu!
9 yıl önce içtiği temizlik maddesi nedeniyle iç organları büyük oranda hasar gören 12 yaşındaki Kayra Karakaş, on yılda 300 defa ameliyat oldu! Henüz 12 yaşında olan Kayra yurt içi ve yurt dışında 300 kez ameliyat oldu, şimdi ise 28 Ocak'ta Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve orada Şubat ayında 48 saat süren bir ameliyat olacak, bu ameliyatın ardından Kayra'nın eski sağlığına kavuşması bekleniyor. Çocuklarının sürekli ameliyat olmasından etkilenen aile herkesten dua bekliyor.
Giriş Tarihi: 20.01.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 10:02
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