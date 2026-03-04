Acacı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi. Savcılık değerlendirmesinde olay yeri kamera görüntüleri, tanık anlatımları ve otopsi raporunun birlikte ele alındığında sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğinin açıkça ortaya konulduğu vurgulandı. İddianamede, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi.

MAHKEME 12 YIL HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ

Davanın üçüncü celsesinde karar çıktı. Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama çocuk mahkemesinde görülmesi nedeniyle basına ve izleyicilere kapalı gerçekleştirildi. Sanık D.G. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 'çocuğu kasten öldürme' suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmetti.

"CEZA DEĞİL ÖDÜL"

Sabah'ta yer alan habere göre müebbet hapis cezasının bile Fatih'i geri getirmeyeceğini söyleyen acılı abla Beyhan Acacı isyan etti. Kararın kendileri açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, haksız tahrik indiriminin uygulanmasına itiraz etti. Acacı, "Karar bizim için tam anlamıyla bir şok oldu. Sanık suça sürüklenen çocuk olduğu için zaten 24 yıl ceza alacak, bunun infazı da yaklaşık 16 yıla karşılık gelecekti. Buna rağmen bir de haksız tahrik indirimi uygulandı. Kardeşim 12 bıçak darbesiyle öldürüldü, buna rağmen verilen ceza adalet duygumuzu karşılamadı. Bu mahkemede ceza değil, adeta ödül verildiğini düşünüyoruz." dedi.