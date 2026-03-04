12 bıçak darbesi 12 yıl hapis! Fatih Acacı’yı katletmişti: Acılı aileden karara isyan
Ankara'da 15 yaşındaki Fatih Acacı, kız meselesi yüzünden tartıştığı Doğukan Gündür tarafından 12 bıçak darbesiyle katledildi. Türkiye'yi sarsan olayda katil, haksız tahrik indirimiyle 12 yıl hapse mahkum edildi. Bunun üzerine acılı aile ise karara tepki gösterdi.
Türkiye, Ankara'da 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın hayatını kaybettiği dehşet olayla yasa boğuldu. Geçen yıl 7 Eylül'de Yunus Emre Caddesi'ndeki parkta, kız meselesi yüzünden tartıştığı yaşıtı D.G. tarafından 12 bıçak darbesiyle saldırıya uğrayan Acacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kan donduran olayda vücudunun farklı bölgelerinden ağır yaralanan Acacı, sevk edildiği hastanede tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan D.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
"AYNI KIZLA ARKADAŞLIK"
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmayı tamamlayarak geçen yıl 3 Ekim'de iddianameyi düzenledi. İddianamede, taraflar arasında "aynı kızla arkadaşlık" meselesi nedeniyle parkta başlayan kavganın şiddetlendiği, D.G.'nin Fatih Acacı'yı vücudunun çeşitli bölgelerinden 12 bıçak darbesiyle hayati tehlike oluşturacak biçimde yaraladığı aktarıldı.
KESTEN ÖLDÜRME KASTI
Acacı'nın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği kaydedildi. Savcılık değerlendirmesinde olay yeri kamera görüntüleri, tanık anlatımları ve otopsi raporunun birlikte ele alındığında sanığın öldürme kastıyla hareket ettiğinin açıkça ortaya konulduğu vurgulandı. İddianamede, suça sürüklenen çocuk D.G.'nin 'kasten öldürme' suçundan cezalandırılması talep edildi.
MAHKEME 12 YIL HAPİS CEZASINA HÜKMETTİ
Davanın üçüncü celsesinde karar çıktı. Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama çocuk mahkemesinde görülmesi nedeniyle basına ve izleyicilere kapalı gerçekleştirildi. Sanık D.G. ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerini uygulayarak 'çocuğu kasten öldürme' suçundan 12 yıl hapis cezasına hükmetti.
"CEZA DEĞİL ÖDÜL"
Sabah'ta yer alan habere göre müebbet hapis cezasının bile Fatih'i geri getirmeyeceğini söyleyen acılı abla Beyhan Acacı isyan etti. Kararın kendileri açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, haksız tahrik indiriminin uygulanmasına itiraz etti. Acacı, "Karar bizim için tam anlamıyla bir şok oldu. Sanık suça sürüklenen çocuk olduğu için zaten 24 yıl ceza alacak, bunun infazı da yaklaşık 16 yıla karşılık gelecekti. Buna rağmen bir de haksız tahrik indirimi uygulandı. Kardeşim 12 bıçak darbesiyle öldürüldü, buna rağmen verilen ceza adalet duygumuzu karşılamadı. Bu mahkemede ceza değil, adeta ödül verildiğini düşünüyoruz." dedi.
"SÖYLEYECEK BAŞKA SÖZ BULAMIYORUZ"
Acılı abla Beyhan Acacı, karara tepki göstererek, "Bu karar, bundan sonra işlenecek benzer suçlar açısından son derece tehlikeli bir emsal niteliği taşıyor. Kardeşimin kanı yerde bırakıldı. İddiaya göre kavga sırasında sanık küfür etmiş, kardeşim de 'bacaklarını kırarım' demiş. Ancak buna dair somut bir delil yok. İndirim, sanığın beyanı esas alınarak uygulandı. Haksız tahrik hükümlerinin bu şekilde devreye sokulmasını kabul etmiyoruz. Zaten en üst sınırdan verilmesi gereken ceza dahi yetersizken, daha da düşürülmesi vicdanları yaraladı. Söyleyecek başka söz bulamıyoruz" dedi.