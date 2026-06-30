113 yıl önce bulunan tapınağın gizemi çözüldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Men Kutsal Alanı'nda 1912-1913 yıllarında ortaya çıkarılan ve uzun yıllar hangi tanrıçaya ait olduğu kesinleştirilemeyen tapınağın gizemi çözüldü. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, yapılan araştırmalar sonucunda yapının Tanrıça Hekate'ye ait olduğunun belgelendiğini açıkladı. Bu keşfin bölgenin kültürel turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

113 YIL ÖNCE BULUNAN TAPINAĞIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Men Kutsal Alanı'nda yaklaşık 113 yıl önce gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan ve yıllardır "Küçük Tapınak" olarak anılan yapının hangi tanrıçaya ait olduğu netleşti. Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda tapınağın Tanrıça Hekate kültüne ait olduğu belgelendi

DEMETER DEĞİL HEKATE OLDUĞU BELGELENDİ 1912-1913 yıllarında yapılan ilk kazılarda yapının antik Yunan mitolojisindeki Demeter'e ait olabileceği değerlendirilmiş ancak kesin bir isimlendirme yapılmamıştı. Son yıllarda yürütülen kazılarda bulunan Hekate figürleri, kabartmalar ve Men kültüyle olan bağlantılar birlikte değerlendirilerek tapınağın Hekate'ye ait olduğu sonucuna ulaşıldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, şu ifadeleri kullandı: "Bu seneki en büyük keşfimiz burada bulunan küçük bir tapınak var; hemen bu kayanın önüne yapılmış olan. Burası 1912-13'te kazılmış ama 'Demeter Tapınağı' olarak tanımlanmış. Demeter bir Yunan tanrıçası. Ancak bizim burada yapmış olduğumuz çalışmalarda Anadolu'nun yerel tanrıçası olan 'Hekate'ye ait bir tapınak olduğunu belgeledik."

HEKATE NEDEN ÖNEMLİ? Prof. Dr. Özhanlı'nın verdiği bilgilere göre Hekate, Anadolu'nun Karya bölgesi kökenli bir tanrıça olarak kabul ediliyor. Mitolojide yer, gök ve deniz üzerinde hâkimiyeti bulunan üç bedenli bir figür olarak tasvir edilen Hekate'nin ayın karanlık yüzü, ölüm ve öteki dünya ile ilişkilendirildiği belirtiliyor. Men Kutsal Alanı'ndaki Ay Tanrısı Men kültüyle olan bağlantının da bu değerlendirmeyi güçlendirdiği ifade ediliyor.