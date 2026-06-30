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113 yıl önce bulunan tapınağın gizemi çözüldü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Men Kutsal Alanı'nda 1912-1913 yıllarında ortaya çıkarılan ve uzun yıllar hangi tanrıçaya ait olduğu kesinleştirilemeyen tapınağın gizemi çözüldü. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, yapılan araştırmalar sonucunda yapının Tanrıça Hekate'ye ait olduğunun belgelendiğini açıkladı. Bu keşfin bölgenin kültürel turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

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113 YIL ÖNCE BULUNAN TAPINAĞIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bulunan Men Kutsal Alanı'nda yaklaşık 113 yıl önce gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkarılan ve yıllardır "Küçük Tapınak" olarak anılan yapının hangi tanrıçaya ait olduğu netleşti. Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı'nın yürüttüğü çalışmalar sonucunda tapınağın Tanrıça Hekate kültüne ait olduğu belgelendi

113 yıl önce bulunan tapınağın gizemi çözüldü 2

DEMETER DEĞİL HEKATE OLDUĞU BELGELENDİ

1912-1913 yıllarında yapılan ilk kazılarda yapının antik Yunan mitolojisindeki Demeter'e ait olabileceği değerlendirilmiş ancak kesin bir isimlendirme yapılmamıştı. Son yıllarda yürütülen kazılarda bulunan Hekate figürleri, kabartmalar ve Men kültüyle olan bağlantılar birlikte değerlendirilerek tapınağın Hekate'ye ait olduğu sonucuna ulaşıldı.

113 yıl önce bulunan tapınağın gizemi çözüldü 3

Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu seneki en büyük keşfimiz burada bulunan küçük bir tapınak var; hemen bu kayanın önüne yapılmış olan. Burası 1912-13'te kazılmış ama 'Demeter Tapınağı' olarak tanımlanmış. Demeter bir Yunan tanrıçası. Ancak bizim burada yapmış olduğumuz çalışmalarda Anadolu'nun yerel tanrıçası olan 'Hekate'ye ait bir tapınak olduğunu belgeledik."

113 yıl önce bulunan tapınağın gizemi çözüldü 4

HEKATE NEDEN ÖNEMLİ?

Prof. Dr. Özhanlı'nın verdiği bilgilere göre Hekate, Anadolu'nun Karya bölgesi kökenli bir tanrıça olarak kabul ediliyor. Mitolojide yer, gök ve deniz üzerinde hâkimiyeti bulunan üç bedenli bir figür olarak tasvir edilen Hekate'nin ayın karanlık yüzü, ölüm ve öteki dünya ile ilişkilendirildiği belirtiliyor. Men Kutsal Alanı'ndaki Ay Tanrısı Men kültüyle olan bağlantının da bu değerlendirmeyi güçlendirdiği ifade ediliyor.

113 yıl önce bulunan tapınağın gizemi çözüldü 5

KÖPEK MEZARLARI DA AYNI KÜLTÜ İŞARET EDİYOR

Kazı ekibi, Pisidia Antiocheia Antik Kenti'nde daha önce ortaya çıkarılan iki kurban edilmiş köpek mezarının da Hekate kültüne ilişkin önemli arkeolojik kanıtlar arasında yer aldığını belirtiyor. Mitolojide Hekate'nin Kerberos üzerinde hâkimiyet kurduğu ve köpeğin kutsal hayvanı olarak kabul edildiği bilgisi, elde edilen bulgularla birlikte değerlendiriliyor.

113 yıl önce bulunan tapınağın gizemi çözüldü 6

ANADOLU'DA İKİNCİ HEKATE TAPINAĞI

Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, bugüne kadar Anadolu'da kesin olarak bilinen Hekate Tapınağı'nın yalnızca Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Lagina Antik Kenti'nde bulunduğunu belirtti. Yalvaç'taki yapının da Hekate Tapınağı olarak belgelenmesiyle Anadolu'daki ikinci örnek olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

113 yıl önce bulunan tapınağın gizemi çözüldü 7
Kazı ekibi, ilerleyen dönemde tapınağın özgün taşları kullanılarak yeniden ayağa kaldırılması için restorasyon çalışmalarının planlandığını ifade etti. Yapının kültürel miras ve turizm açısından Yalvaç'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.
113 yıl önce bulunan tapınağın gizemi çözüldü 8

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Hekate Tapınağı nerede bulundu?

Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Men Kutsal Alanı'nda yer alıyor.

Tapınak neden yıllarca Demeter Tapınağı sanıldı?

1912-1913 kazılarında yeterli arkeolojik veri bulunmadığı için Demeter'e ait olabileceği düşünülmüş ancak kesin bir tanımlama yapılamamıştı.

Tapınağın Hekate'ye ait olduğu nasıl belirlendi?

Kazılarda bulunan Hekate figürleri, kabartmalar ve Men kültüyle bağlantılı arkeolojik bulgular birlikte değerlendirilerek belgelendi.

Anadolu'da kaç Hekate Tapınağı bulunuyor?

Kazı ekibinin açıklamasına göre kesin olarak belgelenmiş iki Hekate Tapınağı bulunuyor. Bunlardan biri Muğla Lagina'da, diğeri ise Isparta Yalvaç'ta yer alıyor.

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