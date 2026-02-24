1100 TL’lik estetik kabusa dönüştü! Genç kız az kalsın gözünden oluyordu
Diyarbakır'da göz kapağındaki düşüklük için 1100 TL'ye plazma pen işlemi yaptıran 28 yaşındaki genç kız, hayatının kabusunu yaşadı. İşlem sonrası gözünde kalıcı hasar oluştuğunu söyleyen 28 yaşındaki genç kadın benzer işlem yaptırmak isteyenlere "Mutlaka uzman doktora gidin. Ameliyatı yapabileceğini söyleyen doktorlar ise ücretin yaklaşık 150 bin TL olacağını belirtti. 1000 TL'lik bir işlem, bana toplamda 150 bin TL'ye mal olmuş olacak. " dedi.
Göz kapağındaki düşüklüğü gidermek için 8 Nisan 2024'te bir güzellik salonunda 1100 TL karşılığında plazma pen işlemi yaptıran Elif T. hayatının kabusunu yaşadı.
Genç kız gözünde kalıcı hasar oluştuğunu öne sürerek, işlemi yapan A.A. ve işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Elif T.'nin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda; plazma pen işleminin kişinin isteğine bağlı olarak uygulanabildiği, işlem sonrası yara kabuklanması, kızarıklık, nedbe ve hiperpigmentasyon gibi durumların her türlü dikkat ve özene rağmen komplikasyon olarak ortaya çıkabileceği belirtildi.
"ŞİKAYETLERİ SONRASI..."
Raporda, Elif T.'nin ifadesinde işlem sonrası göz kapaklarında kızarıklık, kabuklanma ve kanama geliştiğini beyan ettiği ancak olay tarihinde bu şikayetlerle bir sağlık kuruluşuna başvurduğuna dair tıbbi kaydın bulunmadığı vurgulandı.
Ayrıca işlemden 11 gün sonra selülit tanısıyla medikal tedavi uygulandığı, bu nedenle işlemle ilgili kesin bir değerlendirme yapılamadığı raporda belirtildi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Elif T.'nin bu karara yaptığı itiraz da reddedildi.