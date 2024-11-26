100 yıl yaşamak için uzmanlardan hayat değiştiren tavsiyeler

Aşırı Tüketimden Uzak Durun

Aşırı yemekten ve fazla tüketimden kaçınarak obezite ve kronik hastalık riskinizi azaltabilirsiniz. Sigara bırakıldığında hayatınıza yıllar ekleyebilir. Alkol ise ölçülü tüketildiğinde daha az risk taşır. Her gece 7-8 saatlik kaliteli uyku, vücut fonksiyonlarını düzenler ve yaşam süresini uzatır.

Uzun bir ömür için atacağınız küçük adımlar bile büyük farklar yaratabilir. Günlük alışkanlıklarınıza dikkat ederek, daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürdürebilirsiniz.