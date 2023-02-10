10 Şubat 2023, Cuma
10 ŞUBAT İL İL CUMA VAKİTLERİ | Bugün cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara öğle ezanı ne zaman okunacak?
Bugün cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabı merak konusu oldu. Müslümanlar her cuma farz olan cuma namazlarını eda etmek için il il namaz vakitlerini araştırıyorlar. Cuma vakti ile birlikte Müslümanlar camilerde bir araya gelerek cemaat oluşturacaklar. İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma vakitleri...
Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:58
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