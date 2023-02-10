10 Şubat 2023, Cuma
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Haberler Galeri 10 ŞUBAT İL İL CUMA VAKİTLERİ | Bugün cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara öğle ezanı ne zaman okunacak?

10 ŞUBAT İL İL CUMA VAKİTLERİ | Bugün cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara öğle ezanı ne zaman okunacak?

Bugün cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabı merak konusu oldu. Müslümanlar her cuma farz olan cuma namazlarını eda etmek için il il namaz vakitlerini araştırıyorlar. Cuma vakti ile birlikte Müslümanlar camilerde bir araya gelerek cemaat oluşturacaklar. İşte İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma vakitleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:58 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:58
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10 ŞUBAT İL İL CUMA VAKİTLERİ | Bugün cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara öğle ezanı ne zaman okunacak?

Her cuma günü Müslümanlar kıldıkları namazlarla tövbe ve dua ederek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya çabalıyorlar. Bu sebeple her cuma araştırılan konular arasında "Bugün cuma namazı saat kaçta?", "İl il cuma namazı vakitleri" konuları yer alıyor. Peki bugün öğle ezanı saat kaçta okunacak?

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10 ŞUBAT İL İL CUMA VAKİTLERİ | Bugün cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara öğle ezanı ne zaman okunacak?

10 ŞUBAT CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul: 13.23

Ankara: 13.08

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10 ŞUBAT İL İL CUMA VAKİTLERİ | Bugün cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara öğle ezanı ne zaman okunacak?

İzmir: 13.31

Adana: 12.58

Bursa: 13.23

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10 ŞUBAT İL İL CUMA VAKİTLERİ | Bugün cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara öğle ezanı ne zaman okunacak?

10 ŞUBAT İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN!

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10 ŞUBAT İL İL CUMA VAKİTLERİ | Bugün cuma namazı saat kaçta? İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara öğle ezanı ne zaman okunacak?

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269). İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).