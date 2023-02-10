10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim!

Aziz Müminler!

Rahmet Peygamberi (s.a.s) bizleri şöyle tarif ediyor: "Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede,

tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da bu acıyı paylaşan bir beden gibidir."1