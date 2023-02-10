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Haberler Galeri 10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim!

10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim!

Cuma hutbesi konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Pazartesi günü 2 büyük depremle sarsılan ülkemizde vatandaşlarımız tek yürek olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarmaya çalışıyor. İlk günden bu yana tüm Türkiye'den adeta yağmur gibi yardım yağan 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki bugünkü cuma hutbesinin konusu ne?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 08:32
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10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim! Diyanet bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı bu haftanın Cuma hutbesinin konusunu ve metnini yayımladı. Hutbede, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yüzyılın felaketi olarak isimlendiren 7.7 ve 7.6'lık depreme dikkatler çekilirken "Gün Milletçe Kenetlenme Gündür" denildi. İşte 10 Şubat Cuma hutbesi PDF tam metni...

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10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim! Diyanet bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne?

10 ŞUBAT CUMA HUTBESİ

GÜN, MİLLETÇE KENETLENME GÜNÜDÜR

Muhterem Müslümanlar!

Millet olarak hepimizin ciğerini dağlayan çok büyük depremlerle sarsıldık. Ateş sadece düştüğü yeri değil hepimizin yüreğini yaktı. Dillerimizde dua, içimizde umutla enkazların başında bekledik.

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10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim! Diyanet bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne?

Canlarımızı kurtarmak, birbirimize el uzatmak için hep birlikte seferber olduk.

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10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim! Diyanet bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne?

Aziz Müminler!

Rahmet Peygamberi (s.a.s) bizleri şöyle tarif ediyor: "Müminler, birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede,
tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da bu acıyı paylaşan bir beden gibidir."1

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10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim! Diyanet bugünkü Cuma hutbesinin konusu ne?

O halde mümin kardeşlerim!

Gün, kenetlenme günüdür. Gün, yardımlaşma ve dayanışma günüdür. Gün, dua ve niyazla Cenâb-ı Hakk'a sığınma, O'nun engin rahmetini ve yardımını isteme günüdür.