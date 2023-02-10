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10 ŞUBAT Deprem CUMA HUTBESİ TAM METNİ | Birlik Beraberlik YARDIM ÇAĞRISI! Depremzedelerin gözyaşlarını silelim!
Cuma hutbesi konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Şubat Pazartesi günü 2 büyük depremle sarsılan ülkemizde vatandaşlarımız tek yürek olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarmaya çalışıyor. İlk günden bu yana tüm Türkiye'den adeta yağmur gibi yardım yağan 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki bugünkü cuma hutbesinin konusu ne?