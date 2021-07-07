07 Temmuz 2021, Çarşamba
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10 bin kurdunun içine elma attı! Sonuçlarına kendisi de inanamadı
10.000 un kurdunun arasına meyve veya sebze atıldığında ne kadar sürede yok olacağını merak eden adam, çılgın deneyini hayata geçirdi. Un kurtlarının arasına marul ve elma atan adam ikisinden çok farklı sonuçlar elde etti. Un kurtlarının sebze veya meyveleri öğütme hızıysa böylece ortaya çıkmış oldu.
Giriş Tarihi: 07.07.2021 06:01 Güncelleme Tarihi: 07.07.2021 06:05
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