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1 yaşındaki bebeğini dondurmacıda unuttu! Dakikalar sonra olay yerine gelen annenin tavırları çileden çıkardı

Bursa'da inanılmaz bir olay yaşandı. Dondurmacının önündeki kuyrukta arabasıyla unutulan bir yaşındaki bebek için esnaf, polis ve vatandaşlar seferber oldu. Esnaf bebeğin ailesi için sosyal medyada paylaşım yaptı. Yaklaşık yarım saat sonra gelen annenin tavırları orada bulunan diğer kadınları da çileden çıkardı. Dükkan sahiplerinin dikkati sonucu koruma altına alınan bebek polis nezaretinde ailesine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 28.07.2021 11:46 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 11:57
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1 yaşındaki bebeğini dondurmacıda unuttu! Dakikalar sonra olay yerine gelen annenin tavırları çileden çıkardı

Bursa'nın tarihi çarşısında bulunan bir dondurma dükkanında ilginç bir olay yaşandı. Dondurmacının önünde arabasıyla bebeği bırakan anne aniden ortadan kaybolunca; arabasında oturan bebek ortada kaldı.

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1 yaşındaki bebeğini dondurmacıda unuttu! Dakikalar sonra olay yerine gelen annenin tavırları çileden çıkardı

Dükkan sahipleri ve çalışanların dikkati sonucu koruma altına alınan bebeğin ağlamaması için çalışanlar bebeğe dondurma külahı verip onunla sohbet etti.

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1 yaşındaki bebeğini dondurmacıda unuttu! Dakikalar sonra olay yerine gelen annenin tavırları çileden çıkardı

Bu sırada iş yeri sahibi kalabalığa seslenip sosyal medyadan yayın yapsa da bebeğin sahibi çıkmadı. Diğer yandan dükkan sahipleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler bebeği teslim alacağı sırada ailesi geldi.

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1 yaşındaki bebeğini dondurmacıda unuttu! Dakikalar sonra olay yerine gelen annenin tavırları çileden çıkardı

Sakin bir şekilde bebeği almak isteyen aile polis ekiplerinin yaptığı kimlik sorgusunun ardından unuttukları bebeğini alarak aynı yerde oturmaya devam etti. Dondurma almaya gelen başka bir kadın ise anneye tepki gösterdi.

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1 yaşındaki bebeğini dondurmacıda unuttu! Dakikalar sonra olay yerine gelen annenin tavırları çileden çıkardı

Unutulan bebeğe çalışanlar tarafından güzel vakit geçirildiği görülürken, bebeği fark eden iş yeri çalışanı Yiğit Polat, ''Akşam burada dondurma sırası vardı. Sonradan bir baktık bebek arabası var. Kuyruktakilere ve çevredekilere sorduk "bu bebek kimin?" diye. Beş dakika boyunca etrafa sorduk. Kimseden ses çıkmadı. Bizde bebek ağlamasın diye sade külah verdik, onunla ilgilendik. Tabi bu sırada polise ihbarda bulundu. Yaklaşık 25-30 dakika bebek burada kaldı. O sırada polis ekipleri geldi. Ekipler bebeği alacağı sırada ailesi geldi. Polis ekipleri ailenin kimlik kontrolünü yaptıktan sonra ailesine teslim ettiler. Sonra da aile gelip buraya oturdular'' dedi.