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1 yaşındaki bebeğini dondurmacıda unuttu! Dakikalar sonra olay yerine gelen annenin tavırları çileden çıkardı
Bursa'da inanılmaz bir olay yaşandı. Dondurmacının önündeki kuyrukta arabasıyla unutulan bir yaşındaki bebek için esnaf, polis ve vatandaşlar seferber oldu. Esnaf bebeğin ailesi için sosyal medyada paylaşım yaptı. Yaklaşık yarım saat sonra gelen annenin tavırları orada bulunan diğer kadınları da çileden çıkardı. Dükkan sahiplerinin dikkati sonucu koruma altına alınan bebek polis nezaretinde ailesine teslim edildi.
Giriş Tarihi: 28.07.2021 11:46Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 11:57