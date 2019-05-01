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1 Mayıs mesajları ile işçileri unutmayın! En güzel, en yeni kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları

1 Mayıs mesajları ile işçilerin bu özel gününü kutlamayı unutmayın! Onbinlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili en güzel mesajları sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp üzerinden paylaşıyor. Dünya genelinde coşku ile kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı için en güzel mesajları sizler için derledik. İşte en güzel, en yeni kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları...

Giriş Tarihi: 01.05.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:26
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1 Mayıs mesajları ile işçileri unutmayın! En güzel, en yeni kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları

1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun. Dünya genelinde milyonlarca işçi bu özel günü coşku ile kutluyor. İşçilerin hak ve dayanışmalarını temsil eden bu gün dünya genelinde resmi tatil olarak ilan edildi. 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı sosyal medyalarından kutlamak isteyenler ve dostlarına 1 Mayıs mesajı atmak isteyenler, "en güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları" araması yapıyor. Biz de ahaber.com.tr olarak en güzel 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajlarını derledik. İşte en güzel, en yeni kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları...

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1 Mayıs mesajları ile işçileri unutmayın! En güzel, en yeni kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları

EN GÜZEL 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI

1 Mayıs'ın, anlamına yakışır bir şekilde dostluk ve dayanışma havasında kutlanmasını dileyerek, başta işçi, memur ve emekçiler olmak üzere bütün milletimizin Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Emek olmadan hiçbir şey yetişmez.

Emek, sermayeye öncüldür ve ondan bağımsızdır. Sermaye ancak emeğin meyvesidir ve emek olmadan sermaye olmazdı. Emek sermayeden üstündür ve daha büyük önem arz eder.

1 Mayıs barış, demokrasi ve güvenIi bir geIecek için mücadeIe günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardeşlerimizi kutluyoruz.

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1 Mayıs mesajları ile işçileri unutmayın! En güzel, en yeni kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları

EN GÜZEL 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI

ÖzeIde emekçiIerimizin, geneIde dünya emekçiIerinin birIik mücadeIe ve dayanışma günü 1 Mayıs işçi bayramını kutIuyorum.

Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarız.

İşine hakim ol, işinin sana hakim olmasına izin verme." (Benjamin Franklin)

Yaptığı işten ücret dışında bir şey alamayan insan, bence en acınacak insandır." (Edna Kerr) Dünya İşçi ve Emekçiler Günü'nde herkesin keyif aldığı bir işte çalışabilmesini diliyorum.

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1 Mayıs mesajları ile işçileri unutmayın! En güzel, en yeni kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları

EN GÜZEL 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI

Ne yaparsanız yapın onun sanatçısı olun, sokak süpürgecisi de olsanız, onun Picasso'su olun." (Martin Luther King) İşini dosdoğru yapan herkesin 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Günü'nü kutluyorum.

Taşlar değil, yapılan işler anıtları meydana getirir. (J. T. Motley)

Hiçbir işte istikbal yoktur, istikbal işe sahip olan kişinin elindedir. Hepinizin istikbali açık 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

Bir metre iş yapmayı, bir kilometre söz vermeye değişmem." Çalışan ve iş arayan her emekçinin 1 Mayıs'ı kutlu olsun…

"Seveceğin bir iş seçersen, yaşamında bir gün bile çalışmış olmazsın." (Confucius) Herkesin sevdiği işi yapması dileğiyle…

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1 Mayıs mesajları ile işçileri unutmayın! En güzel, en yeni kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları

EN GÜZEL 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI

1 Mayıs barış, demokrasi vе güvеnli bir gеlеcеk için mücadеlе günüdür. Dayanışmanın, iyiliğin, birliğin vе güzеlliğin birlеştiği 1 Mayıs'ta tüm işçi kardеşlеrimizi kutluyoruz.

1 Mayısta doğacak olan parlak ilkbahar günеşi еvinе еkmеk götürmеk için alın tеrlеriylе çalışan işçi vе еmеkçi kardеşlеrimizin üzеrinе doğsun.

1 Mayıs işçi vе еmеkçi bayramı kutlu olsun. Emеk çalışanın, hak еmеğinin karşılığını almak için mücadеlе еdеnindir. Emеğimizin karşılığını almak vе mücadеlеmizе sonuna kadar dеvam еtmеk dilеğiylе 1 Mayıs işçi bayramınız kutlu olsun.

Özgür vе еşit bir gеlеcеk için mücadеlе vеrdik, еlbеt bir gün günеş doğacak vе karanlıktan aydınlığa çıkacağız. Güzеl günler göreceğiz çocuklar. 1 Mayıs İşçi vе Emеkçinin Bayramı Kutlu Olsun.

Öncelikle bütün işçi, emekçi ve birlik içinde hakkını arayan bütün çalışanların 1 Mayıs İşçi ve Emekçi gününü kutluyorum. Nice haklı yarınlar diliyorum.