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1 Mayıs mesajları ile işçileri unutmayın! En güzel, en yeni kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları
1 Mayıs mesajları ile işçilerin bu özel gününü kutlamayı unutmayın! Onbinlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili en güzel mesajları sosyal medya hesaplarından ve WhatsApp üzerinden paylaşıyor. Dünya genelinde coşku ile kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı için en güzel mesajları sizler için derledik. İşte en güzel, en yeni kısa 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajları...
Giriş Tarihi: 01.05.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 09:26
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