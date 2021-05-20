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1 euroya satın almışlardı! Saraya çevirdiler
Genç çift yedi sene önce bir euro karşılığında kireç taşı içerisine oyulmuş, yaşanılmaz halde olan bir mağara ev satın aldı. Kendi çabalarıyla mağara evi muhteşem bir yuva haline getirirken görenler hayran kaldı.
Giriş Tarihi: 20.05.2021 06:25
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1 euroya satın almışlardı! Saraya çevirdiler
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1 euroya satın almışlardı! Saraya çevirdiler
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1 euroya satın almışlardı! Saraya çevirdiler
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1 euroya satın almışlardı! Saraya çevirdiler
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1 euroya satın almışlardı! Saraya çevirdiler