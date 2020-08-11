HaberlerGaleri 1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
Genç çift yedi sene önce bir euro karşılığında kireç taşı içerisine oyulmuş, yaşanılmaz halde olan bir mağara ev satın aldı. Kendi çabalarıyla mağara evi muhteşem bir yuva haline getirirken görenler hayran kaldı.
Giriş Tarihi: 11.08.2020 02:24Güncelleme Tarihi: 11.08.2020 02:26
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1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
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1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
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1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
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1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...
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163
1 euroya satın almışlardı! Mağara evi saraya çevirdiler...