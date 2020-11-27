1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!

1 Aralık 2020 tarihinden itibaren firmalar reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postaları denetimsiz/izinsiz olarak tüketiciye gönderemeyecek. Bu tarihten itibaren tüm kuruluşlar sahip oldukları dataları İleti Yönetimi Sistemi'ne (İYS) yüklemek ve izinlerini onaylatmak zorundalar. Tüketici, sisteme girerek kendisine gelebilecek mail ve telefon mesajlarının izinlerini denetleyebilecek.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 11:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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