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Haberler Galeri 1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!

1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!

1 Aralık 2020 tarihinden itibaren firmalar reklam, tanıtım içerikli telefon mesajı ve elektronik postaları denetimsiz/izinsiz olarak tüketiciye gönderemeyecek. Bu tarihten itibaren tüm kuruluşlar sahip oldukları dataları İleti Yönetimi Sistemi'ne (İYS) yüklemek ve izinlerini onaylatmak zorundalar. Tüketici, sisteme girerek kendisine gelebilecek mail ve telefon mesajlarının izinlerini denetleyebilecek.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:24 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 11:27
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1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!
1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!

Evde geçirilen süreyi arttıran pandemi döneminde işletmelerin tüketicilere gönderdiği e-posta ve mobil iletişim sayıları da arttı.

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1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!
1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!

Bu artışın, e-postada ortalama yüzde 35, mobil iletişimde yüzde 70'in üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

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1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!
1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!

Bu tanıtım mesajları taciz boyutuna geldiğinde ise Kişisel Verileri Koruma Kanunu devreye giriyor.

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1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!
1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!

Tüketici onayı olmadan gönderilen mesajlarla ilgili Ticaret Bakanlığı'na ulaşan şikayetlerin artması üzerine oluşturulan İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Aralık tarihinde yürürlüğe giriyor.

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1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!
1 Aralık itibarıyla devreye girecek: İzinsiz mesajlar sona eriyor!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altında kurulan İYS'ye firmalar, veri bankalarında bulunan tüm şahsi verileri (telefon numarası, e-posta adresi vs.) İYS'ye yükleyip, onaylatmak zorunda.