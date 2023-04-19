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Haberler Galeri (+/-) A, B, AB, 0 kan grubuna +1 ek! Öğrenince hayret edeceksiniz! Bir avuç insan dışında kimse bilmiyor! Zümrüt kadar kıymetli!

(+/-) A, B, AB, 0 kan grubuna +1 ek! Öğrenince hayret edeceksiniz! Bir avuç insan dışında kimse bilmiyor! Zümrüt kadar kıymetli!

8 farklı kan grubu bulunmaktadır. Bunlar dört ana kan grubu 0, A, B, AB'dir ve Rh faktörü (+/-) ile birlikte kabul görmektedir. Ancak bu herkes tarafından bilinen bir yanlış. Son derece nadir bulunan bu kan grubu dünyada sadece 43 kişide bulunmaktadır. Zümrüt kadar değerli görülen altın kan ile ilgili detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.04.2023 08:15 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 08:16
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+/- A, B, AB, 0 kan grubuna +1 ek! Öğrenince hayret edeceksiniz! Bir avuç insan dışında kimse bilmiyor! Zümrüt kadar kıymetli!

8 farklı kan grubu bulunmaktadır. Bunlar dört ana kan grubu 0, A, B, AB'dir ve Rh faktörü (+/-) ile birlikte kabul görmektedir. Ancak bu herkes tarafından bilinen bir yanlış. Son derece nadir bulunan bu kan grubu dünyada sadece 43 kişide bulunmaktadır. Zümrüt kadar değerli görülen altın kan ile ilgili detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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+/- A, B, AB, 0 kan grubuna +1 ek! Öğrenince hayret edeceksiniz! Bir avuç insan dışında kimse bilmiyor! Zümrüt kadar kıymetli!

NADİR VE DEĞERLİ BİR KAN GRUBU

Rhnull kan grubuna sahip insanlar kan vermek için oldukça değerlidirler. Çünkü Rh faktörü negatif kan ihtiyacı olan hastalara uyumlu kan sağlayabilirler.

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+/- A, B, AB, 0 kan grubuna +1 ek! Öğrenince hayret edeceksiniz! Bir avuç insan dışında kimse bilmiyor! Zümrüt kadar kıymetli!

Ancak bu kan grubuna sahip olmak aynı zamanda nadir bir kan grubu olması nedeniyle bazı zorluklar da yaratabilir.

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+/- A, B, AB, 0 kan grubuna +1 ek! Öğrenince hayret edeceksiniz! Bir avuç insan dışında kimse bilmiyor! Zümrüt kadar kıymetli!

Örneğin, acil durumlarda uygun kan temin etmek zor olabilir ve genellikle yüksek maliyetlidir.

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+/- A, B, AB, 0 kan grubuna +1 ek! Öğrenince hayret edeceksiniz! Bir avuç insan dışında kimse bilmiyor! Zümrüt kadar kıymetli!

ALTIN KAN NEDİR?

Altın kan, bilimsel olarak Rhnull veya Rhesus negatif kan olarak adlandırılan bir kan grubudur. Kırmızı kan hücrelerindeki Rh faktörü adı verilen bir proteine sahip değildir.