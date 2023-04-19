(+/-) A, B, AB, 0 kan grubuna +1 ek! Öğrenince hayret edeceksiniz! Bir avuç insan dışında kimse bilmiyor! Zümrüt kadar kıymetli!

8 farklı kan grubu bulunmaktadır. Bunlar dört ana kan grubu 0, A, B, AB'dir ve Rh faktörü (+/-) ile birlikte kabul görmektedir. Ancak bu herkes tarafından bilinen bir yanlış. Son derece nadir bulunan bu kan grubu dünyada sadece 43 kişide bulunmaktadır. Zümrüt kadar değerli görülen altın kan ile ilgili detaylar...