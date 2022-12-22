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Haberler Galeri Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK GS- Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE!

Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK GS- Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE!

Gatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta,hangi kanalda? sorusu bugün itibarıyla gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçları heyecanla takip edilirken, Sarı kırmızılılar Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ZTK maçları hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.12.2022 17:55 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 17:59
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Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK GS- Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE!

Galatasaray Keçiörengücü maçı tarihi, saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. ZTK 5. tur maçları tüm hızıyla devam ederken, bugün Galatasaray, kendi sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak.Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ZTK CANLI MAÇ İZLEME EKRANI...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK GS- Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE!

GALATASARAY- ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Keçiören maçı bugün (22 Aralık 2022 Perşembe) saat 21.00'de başlayacak.

Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği karşılaşma NEF Stadyumu'nda oynanacak.

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Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK GS- Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE!

GALATASARAY KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Keçiören maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

A SPOR CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK GS- Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE!

GALATASARAY KEÇİÖREN MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Midtsjö, Berkan, Barış, Mata, Kerem, Gomis

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Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK GS- Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE!

Keçiörengücü: Metin, Erhan, Haşim, Erkam, Batuhan, Mikail, Muhammed, Aykut, Bardhi, Olawoyin, Melih