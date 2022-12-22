22 Aralık 2022, Perşembe
Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? ZTK GS- Ankara Keçiörengücü maçı CANLI İZLE!
Gatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta,hangi kanalda? sorusu bugün itibarıyla gündeme geldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 5.tur maçları heyecanla takip edilirken, Sarı kırmızılılar Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray Keçiörengücü maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, ZTK maçları hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22.12.2022 17:55 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 17:59
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