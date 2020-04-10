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Zoom bu kez bakın neyle suçlanıyor? Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı Zoom kullanıcılarına kötü haber
Neredeyse tüm dünya ülkeleri corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitime geçtiğimiz şu günlerde öğretmen ve öğrencilerin en fazla rağbet ettiği zoom adlı uygulamada güvenlik açığı olduğu öğrenildi. Corona virüs salgını nedeniyle bir süredir kullanıcılar arasında büyük ilgi gören iletişim uygulaması Zoom'da güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez bakın Zoom neyle suçlanıyor? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:51Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 15:05