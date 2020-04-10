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Haberler Galeri Zoom bu kez bakın neyle suçlanıyor? Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı Zoom kullanıcılarına kötü haber

Zoom bu kez bakın neyle suçlanıyor? Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı Zoom kullanıcılarına kötü haber

Neredeyse tüm dünya ülkeleri corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçti. Uzaktan eğitime geçtiğimiz şu günlerde öğretmen ve öğrencilerin en fazla rağbet ettiği zoom adlı uygulamada güvenlik açığı olduğu öğrenildi. Corona virüs salgını nedeniyle bir süredir kullanıcılar arasında büyük ilgi gören iletişim uygulaması Zoom'da güvenlik skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez bakın Zoom neyle suçlanıyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 15:05
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Zoom bu kez bakın neyle suçlanıyor? Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı Zoom kullanıcılarına kötü haber

Singapur'da, çevrim içi eğitimde faydalanılan video konferans uygulaması Zoom'un kullanımı, bilgisayar korsanlarının bir derse siber saldırı düzenlemesi sonrası durduruldu.

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Zoom bu kez bakın neyle suçlanıyor? Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı Zoom kullanıcılarına kötü haber

Bilgisayar korsanlarının "Zoombombing" adını verdiği saldırılar, Kovid-19 salgını sebebiyle çevrim içi platformlar üzerinden yapılan toplantı, ders ve çeşitli görüşmelerin yaygınlaşması sonrası arttı.

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Zoom bu kez bakın neyle suçlanıyor? Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı Zoom kullanıcılarına kötü haber

Diğer yandan güvenlik açığı nedeniyle görüşmelerin ve ses kayıtlarının başkalarınca ele geçirilebildiği ortaya çıkınca New York'ta da 1 milyonu aşkın öğrencinin kullanacağı Zoom'un kullanımı yasaklandı.

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Zoom bu kez bakın neyle suçlanıyor? Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı Zoom kullanıcılarına kötü haber

Şimdi ise Zoom bir dava ile gündemde. Zoom şirketinin hissedarlarından birisi olan Michael Drieu dolandırıcılık suçlaması ile şirkete dava açtı. Dava dosyasında uygulamanın uçtan uca şifreleme eksikliğinin, izinsiz veri paylaşımının ve belirli açıkların hissedarlar ile paylaşılmaması, üzerine bir de dolandırıcılık olaylarına alet olması suçlamaları yapılmış.

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Zoom bu kez bakın neyle suçlanıyor? Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin kullandığı Zoom kullanıcılarına kötü haber

Milyonlarca bilgisayara ve telefona yüklenen Zoom uygulaması gerçekten de güvenilir mi? Peki herkes neden bu uygulamayı indiriyor? Siz onu kullanırken arka planda neler oluyor? Uygulama nasıl kullanılıyor? İşte dünyayı kasıp vuran uygulamanın perde arkası...