Yurtdışı telefon IMEI kayıt ücreti ne kadar oldu? Iphone, Samsung, Huawei yurt dışı fiyatları ne kadar?

2019 yılı değerleme oranı belli oldu. Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre, yüzde 22,58 oranında artış gerçekleşecek. Artış; trafik cezaları, yeni kimlik kartı, pasaport ve ehliyet harçlarında gerçekleşecek. Yurt dışından getirelen telefonlarda uygulanan IMEİ ücreti de değerleme oranınca artırılacak. Artış haberlerinin ardından Iphonebaşta olmak üzere Samsung, Huawei, Xiaomi gibi telefonların Türkiye'ye geliş fiyatları da merak konusu oldu. Peki, yurt dışı telefon pasaport kayıt ücreti ne kadar oldu? Iphone, Samsung, Huawei yurt dışı fiyatları ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





