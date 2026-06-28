Mahremiyetiniz tehlikede olabilir! Yapay zekaya bir şey sormadan önce 2 kez düşünün: Evinin fotoğrafını başka profilde gördü

Salonunu yenilemek için yapay zekadan fikir alan içerik üreticisi kadın, aylar sonra evinin birebir aynısını başka bir kullanıcının paylaşımında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olay, yapay zeka uygulamalarında veri güvenliği ve mahremiyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar mahrem bilgilerin yapay zeka ile paylaşılmaması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Sosyal medyada içerik üreten bir kadının, evinin salon tasarımını yenilemek için yapay zekadan fikir almak isterken yaşadığı şok, dijital dünyada mahremiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi. YAPAY ZEKA MAHREMİYETİ YOK EDİYOR!

Kendi evinin fotoğrafını yapay zeka uygulamasıyla paylaşan kullanıcı, aylar sonra salonunun birebir aynısını hiç tanımadığı yabancı bir kullanıcının profilinde gördü. Bu durum, "Yapay zeka mahremiyeti ne kadar koruyor?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

ÇİÇEK DETAYINA KADAR AYNI SALON

Haberin detaylarında, uygulamanın sunduğu tasarım fikirlerini inceleyen içerik üreticisi kadının yaşadığı şaşkınlık yer alıyor. Sosyal medya kullanıcısı kadın, "Şu çiçek detayına kadar dedim ki yani olabilir belki ama yani bu kenardaki çiçek de aynı olur mu?" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

İNTERNETE YÜKLENEN HER GÖRSEL HERKESE AÇIK

Uzmanlar, yapay zeka uygulamalarına yüklenen verilerin güvenliği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. İnternete yüklenen her bilgi ve görsel, aslında onu herkese açmak demek. Konuya dair uzman isim "Benim yüklemiş olduğum bir görsel, başkasının önüne farklı bir boyutla, farklı bir içerikte çıkabiliyor" uyarısında bulundu.