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Mahremiyetiniz tehlikede olabilir! Yapay zekaya bir şey sormadan önce 2 kez düşünün: Evinin fotoğrafını başka profilde gördü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Salonunu yenilemek için yapay zekadan fikir alan içerik üreticisi kadın, aylar sonra evinin birebir aynısını başka bir kullanıcının paylaşımında görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Olay, yapay zeka uygulamalarında veri güvenliği ve mahremiyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar mahrem bilgilerin yapay zeka ile paylaşılmaması gerektiğini belirterek uyarılarda bulundu.

Mahremiyetiniz tehlikede olabilir! Yapay zekaya bir şey sormadan önce 2 kez düşünün: Evinin fotoğrafını başka profilde gördü 1

Sosyal medyada içerik üreten bir kadının, evinin salon tasarımını yenilemek için yapay zekadan fikir almak isterken yaşadığı şok, dijital dünyada mahremiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

YAPAY ZEKA MAHREMİYETİ YOK EDİYOR!
Mahremiyetiniz tehlikede olabilir! Yapay zekaya bir şey sormadan önce 2 kez düşünün: Evinin fotoğrafını başka profilde gördü 2

Kendi evinin fotoğrafını yapay zeka uygulamasıyla paylaşan kullanıcı, aylar sonra salonunun birebir aynısını hiç tanımadığı yabancı bir kullanıcının profilinde gördü. Bu durum, "Yapay zeka mahremiyeti ne kadar koruyor?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi.

Mahremiyetiniz tehlikede olabilir! Yapay zekaya bir şey sormadan önce 2 kez düşünün: Evinin fotoğrafını başka profilde gördü 3

ÇİÇEK DETAYINA KADAR AYNI SALON
Haberin detaylarında, uygulamanın sunduğu tasarım fikirlerini inceleyen içerik üreticisi kadının yaşadığı şaşkınlık yer alıyor. Sosyal medya kullanıcısı kadın, "Şu çiçek detayına kadar dedim ki yani olabilir belki ama yani bu kenardaki çiçek de aynı olur mu?" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.

Mahremiyetiniz tehlikede olabilir! Yapay zekaya bir şey sormadan önce 2 kez düşünün: Evinin fotoğrafını başka profilde gördü 4

İNTERNETE YÜKLENEN HER GÖRSEL HERKESE AÇIK
Uzmanlar, yapay zeka uygulamalarına yüklenen verilerin güvenliği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

İnternete yüklenen her bilgi ve görsel, aslında onu herkese açmak demek. Konuya dair uzman isim "Benim yüklemiş olduğum bir görsel, başkasının önüne farklı bir boyutla, farklı bir içerikte çıkabiliyor" uyarısında bulundu.

Mahremiyetiniz tehlikede olabilir! Yapay zekaya bir şey sormadan önce 2 kez düşünün: Evinin fotoğrafını başka profilde gördü 5

PROFİL İNŞA ETME ÇABASI VE KİMLİK DEĞİŞİMİ
Yapay zeka uygulamalarından fikir almak için belki de kendi fikrimizi söylüyoruz ya da kendi mahremimizi paylaşıyoruz. Ancak bu, ilerleyen dönemlerde karşımıza bir sorun olarak çıkabilir.

Mahremiyetiniz tehlikede olabilir! Yapay zekaya bir şey sormadan önce 2 kez düşünün: Evinin fotoğrafını başka profilde gördü 6

"BEDAVA KULLANIYORSAK ÜRÜN BİZİZ"
Yapay zeka uygulamalarının ücretsiz olmasının arkasındaki asıl nedene değinen uzman isim "Bize bunları ücretsiz kullandırmalarının sebebi de bu. Yani bizden veri alıyor, görsel alıyor, içerik alıyor. Sıfırdan herhangi bir şekilde veri üretmiyor" sözleriyle sistemin işleyişini deşifre etti.

Mahremiyetiniz tehlikede olabilir! Yapay zekaya bir şey sormadan önce 2 kez düşünün: Evinin fotoğrafını başka profilde gördü 7

Hayatımızı her ne kadar kolaylaştırıyor olsa da yapay zeka uygulamalarında veri güvenliği olmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

Mahremiyetiniz tehlikede olabilir! Yapay zekaya bir şey sormadan önce 2 kez düşünün: Evinin fotoğrafını başka profilde gördü 8

"Bu uygulamaların zaten Türkiye'de temsilciliği de söz konusu değil." şeklinde konuşan uzman isim son olarak, "Fotoğrafınızı bırakın, kendi fikrinizi bile buraya atmaya korkacaksınız. Zaten kullanıcı sözleşmesine de baktığımızda, bu verilerin eğitim amaçlı kullanılabileceği yazıyor" sözleriyle kullanıcıları sözleşme detayları konusunda uyardı.

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