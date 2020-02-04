WhatsApp'tan yazdı, kızın sevgilisi cevap verdi! Türkiye bu mesajlaşmayı konuşuyor

Milyarlarca kullanıcıya sahip olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta kahkahaya boğan konuşmalar da gerçekleşiyor. WhatsApp akıllı telefonların internet aracılığıyla mesajlaştığı bir uygulama olurken, kurulabilen gruplar sayesinde çoklu sohbetler de meydana geliyor. Grup ya da bireysel olarak sesli, görsel ya da yazılı sohbet edilebilien WhatsApp'tan yansıyan komik diyaloglar sosyal medyayı salladı. Bu konuşmalar arasında bir tanesi var ki, Türkiye günlerce bu sohbeti konuştu.