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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki! Görenler inanamadı...

WhatsApp son zamanlarda en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer aldı. Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ta gruplar dışında bireysel konuşmalarda da ilginç diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp her gün yeni bir komik diyaloğa sahne oluyor. İşte o komik diyaloglar…

Giriş Tarihi: 10.10.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 07:13
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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki! Görenler inanamadı...

Whatsapp kullanıcılarının birbirine attıkla bu mesajlar, okuyanların yüzlerini güldürüyor.

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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki! Görenler inanamadı...

İşte sosyal medyaya damgasını vuran Whatsapp mesajları.

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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki! Görenler inanamadı...
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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki! Görenler inanamadı...
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WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki! Görenler inanamadı...