WhatsApp'tan öyle bir mesaj geldi ki! Görenler inanamadı...

WhatsApp son zamanlarda en çok kullanılan mesajlaşma programları arasında yer aldı. Milyonlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ta gruplar dışında bireysel konuşmalarda da ilginç diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Bir milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp her gün yeni bir komik diyaloğa sahne oluyor. İşte o komik diyaloglar…