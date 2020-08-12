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WhatsApp'tan bomba özellik! 50 kişiye kadar... WhatsApp Messenger Rooms nedir, neler sunuyor?

WhatsApp Messenger Rooms nedir? Bilindiği üzere, koronavirüs salgını döneminde aynı anda birden çok kişinin görüntülü olarak görüştüğü uygulamalar oldukça sık kullanılmaya başlanmıştı. 50 kişiye varan görüntülü konuşma imkanı sağlayan Messenger Rooms, Facebook'un ardından şimdi de WhatsApp'a geldi. WhatsApp geliştiricileri, bu özelliği şimdilik iOS sürümüne sundu. Peki, WhatsApp Messenger Rooms nedir? WhatsApp Messenger Rooms neler sunuyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 17:37
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WhatsApp'tan bomba özellik! 50 kişiye kadar... WhatsApp Messenger Rooms nedir, neler sunuyor?

Teknoloji dünyası ilerledikçe sosyal medya uygulamaları da yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de dünyanın en çok kullanılan iletişim ağı olan WhatsApp. Koronavirüs pandemisi döneminde görüntülü konuşma uygulamaları ön plana çıkmıştı. Facebook ise 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanın sunan Messenger Rooms özelliğini kullanıma sunmuştu. Messenger Rooms özelliği WhatsApp ile entegre edildi. Bu özellik şimdilik iOS uygulamalarında bulunuyor. Peki, WhatsApp Messenger Rooms nedir, neler sunuyor? İşte cevaplar...

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WhatsApp'tan bomba özellik! 50 kişiye kadar... WhatsApp Messenger Rooms nedir, neler sunuyor?

4 kişilik katılımcı sınırını 8'e çıkaran WhatsApp, Messenger Rooms entegrasyonu ile birlikte bu sayıyı dolaylı olarak da olsa 50 kişiye yükseltmiş oldu.

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WhatsApp'tan bomba özellik! 50 kişiye kadar... WhatsApp Messenger Rooms nedir, neler sunuyor?

WHATSAPP MESSENGER ROOMS NASIL KULLANILIR?

1- WhatsApp'ı açın, ardından ARAMALAR sekmesine > Oda oluştur'a dokunun. Alternatif olarak:

* Bireysel bir sohbeti veya bir grup sohbetini açın, ardından Ekle simgesine > Oda'ya dokunun.

* Bir grup sohbetini açın, ardından Grup araması > Oda oluştur'a dokunun. Bu seçeneği kullanabilmeniz için grup sohbetinizde en az beş katılımcı bulunması gerektiğini lütfen unutmayın.

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WhatsApp'tan bomba özellik! 50 kişiye kadar... WhatsApp Messenger Rooms nedir, neler sunuyor?

2- Sorulursa MESSENGER'A GEÇ'e dokunun. Bu işlem sizi WhatsApp'tan çıkarıp Messenger uygulamasına veya mobil tarayıcınızda açılacak Messenger web sitesine yönlendirir. Odaların WhatsApp dışında kullanılması ve Messenger'ın ayrı bir uygulama ve web sitesi olması sebebiyle Facebook'un koşulları ve uygulamaları geçerli olacaktır. Lütfen unutmayın:

* Messenger uygulamasını kullanıyorsanız en güncel sürümünü yüklemiş olmanız gerekir. Aksi takdirde uygulamayı güncellemeniz istenir.
* Messenger'da oturumunuz açık değilse Facebook hesabınızla giriş yapmanız gerekir.

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WhatsApp'tan bomba özellik! 50 kişiye kadar... WhatsApp Messenger Rooms nedir, neler sunuyor?

3- Sorulursa HEMEN DENE'ye dokunun.

4- {isim} OLARAK ODA OLUŞTUR'a dokunun.

Oda aktivitesi'ne dokunarak odanızın amacını özelleştirebilirsiniz.