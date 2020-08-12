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WhatsApp'tan bomba özellik! 50 kişiye kadar... WhatsApp Messenger Rooms nedir, neler sunuyor?
WhatsApp Messenger Rooms nedir? Bilindiği üzere, koronavirüs salgını döneminde aynı anda birden çok kişinin görüntülü olarak görüştüğü uygulamalar oldukça sık kullanılmaya başlanmıştı. 50 kişiye varan görüntülü konuşma imkanı sağlayan Messenger Rooms, Facebook'un ardından şimdi de WhatsApp'a geldi. WhatsApp geliştiricileri, bu özelliği şimdilik iOS sürümüne sundu. Peki, WhatsApp Messenger Rooms nedir? WhatsApp Messenger Rooms neler sunuyor? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 17:21 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 17:37
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