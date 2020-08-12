WhatsApp'tan bomba özellik! 50 kişiye kadar... WhatsApp Messenger Rooms nedir, neler sunuyor?

Teknoloji dünyası ilerledikçe sosyal medya uygulamaları da yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Bunlardan biri de dünyanın en çok kullanılan iletişim ağı olan WhatsApp. Koronavirüs pandemisi döneminde görüntülü konuşma uygulamaları ön plana çıkmıştı. Facebook ise 50 kişiye kadar görüntülü görüşme imkanın sunan Messenger Rooms özelliğini kullanıma sunmuştu. Messenger Rooms özelliği WhatsApp ile entegre edildi. Bu özellik şimdilik iOS uygulamalarında bulunuyor. Peki, WhatsApp Messenger Rooms nedir, neler sunuyor? İşte cevaplar...