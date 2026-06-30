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WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi: Telefon numarası paylaşmadan sohbet edilebilecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca kullanıcı adlarıyla sohbet edebilmesini sağlayacak yeni gizlilik özelliğini duyurdu. Önümüzdeki aylarda dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulacak özellikle kullanıcılar, telefon numarası yerine kullanıcı adlarını paylaşarak iletişim kurabilecek.

WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi: Telefon numarası paylaşmadan sohbet edilebilecek 1

WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artıracak yeni özelliğini duyurdu. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca belirleyecekleri kullanıcı adları üzerinden sohbet başlatabilecek.

WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi: Telefon numarası paylaşmadan sohbet edilebilecek 2

TELEFON NUMARASI YERİNE KULLANICI ADI

Platformdan yapılan açıklamaya göre yeni özellik, önümüzdeki aylarda dünya genelindeki yaklaşık 3 milyar hesap için kademeli olarak kullanıma sunulacak.

Kullanıcılar uygulama üzerinden kendilerine bir kullanıcı adı ayırabilecek. Kullanıcı adı oluşturmak ise zorunlu olmayacak.

Sistem tamamen devreye alındığında yeni bir sohbet başlatmak için telefon numarası yerine yalnızca kullanıcı adının paylaşılması yeterli olacak.

WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi: Telefon numarası paylaşmadan sohbet edilebilecek 3

KULLANICI ADI DEĞİŞTİRİLEBİLECEK

BBC'de yer alan habere göre WhatsApp, kullanıcı adlarının istenildiği zaman değiştirilebileceğini veya tamamen kaldırılabileceğini açıkladı.

En fazla 35 karakterden oluşabilecek kullanıcı adlarında, üst düzey kamu görevlileri ve tanınmış isimlerin taklit edilmesini önlemek amacıyla bazı isimler kullanıma kapatılacak.

Platformda ayrıca kullanıcıların arama yapabileceği herkese açık bir kullanıcı adı dizini de bulunmayacak.

WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi: Telefon numarası paylaşmadan sohbet edilebilecek 4

TELEFON NUMARASIYLA HESAP AÇMA ZORUNLULUĞU SÜRECEK

Yeni özellik devreye girdikten sonra bireysel telefon numaraları sohbetlerde ve profillerde görünmeyecek. Ancak WhatsApp hesabı oluşturabilmek için telefon numarası zorunluluğu devam edecek.

İstenmeyen mesajları engelleme ve şikayet etme seçenekleri de kullanılmaya devam edecek.

WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi: Telefon numarası paylaşmadan sohbet edilebilecek 5

"KULLANICILARA DAHA FAZLA KONTROL SAĞLAYACAK"

WhatsApp Ürün Müdürü Alice Newton-Rex, özellikle grup sohbetlerinde kullanıcıların telefon numaralarını yabancılarla paylaşmak istemediğine yönelik geri bildirimler aldıklarını belirterek, yeni özellikle kullanıcıların uygulamada kimliklerini nasıl gösterecekleri konusunda daha fazla kontrol sahibi olacağını ifade etti.

Benzer bir kullanıcı adı sistemi güvenli mesajlaşma uygulaması Signal tarafından 2024 yılında kullanıma sunulmuştu.

WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi: Telefon numarası paylaşmadan sohbet edilebilecek 6

UZMANLARDAN GİZLİLİK UYARISI

Oxford Üniversitesi'nden Prof. Carissa Véliz, yeni özelliğin gizlilik açısından olumlu bir adım olduğunu ancak WhatsApp'ın veri toplama politikalarının sürdüğünü belirtti.

WhatsApp, uçtan uca şifreleme sayesinde özel mesajların içeriğini reklam amacıyla kullanamıyor. Ancak şirket, kullanıcıların kimlerle ve ne zaman mesajlaştığı gibi meta verileri reklam süreçlerini desteklemek amacıyla işlemeye devam ediyor.

WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi: Telefon numarası paylaşmadan sohbet edilebilecek 7

WHATSAPP'TA YÖNETİM DEĞİŞTİ

Öte yandan WhatsApp'ta üst yönetimde de değişikliğe gidildi. Platformu yaklaşık yedi yıldır yöneten Will Cathcart görevinden ayrılırken, yerine Hindistan merkezli finansal teknoloji girişimi CRED'in kurucusu Kunal Shah getirildi.

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