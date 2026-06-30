WhatsApp'ta kullanıcı adı dönemi: Telefon numarası paylaşmadan sohbet edilebilecek

WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca kullanıcı adlarıyla sohbet edebilmesini sağlayacak yeni gizlilik özelliğini duyurdu. Önümüzdeki aylarda dünya genelinde kademeli olarak kullanıma sunulacak özellikle kullanıcılar, telefon numarası yerine kullanıcı adlarını paylaşarak iletişim kurabilecek.

WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artıracak yeni özelliğini duyurdu. Yeni sistem sayesinde kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan yalnızca belirleyecekleri kullanıcı adları üzerinden sohbet başlatabilecek.

TELEFON NUMARASI YERİNE KULLANICI ADI Platformdan yapılan açıklamaya göre yeni özellik, önümüzdeki aylarda dünya genelindeki yaklaşık 3 milyar hesap için kademeli olarak kullanıma sunulacak. Kullanıcılar uygulama üzerinden kendilerine bir kullanıcı adı ayırabilecek. Kullanıcı adı oluşturmak ise zorunlu olmayacak. Sistem tamamen devreye alındığında yeni bir sohbet başlatmak için telefon numarası yerine yalnızca kullanıcı adının paylaşılması yeterli olacak.

KULLANICI ADI DEĞİŞTİRİLEBİLECEK BBC'de yer alan habere göre WhatsApp, kullanıcı adlarının istenildiği zaman değiştirilebileceğini veya tamamen kaldırılabileceğini açıkladı. En fazla 35 karakterden oluşabilecek kullanıcı adlarında, üst düzey kamu görevlileri ve tanınmış isimlerin taklit edilmesini önlemek amacıyla bazı isimler kullanıma kapatılacak. Platformda ayrıca kullanıcıların arama yapabileceği herkese açık bir kullanıcı adı dizini de bulunmayacak.

TELEFON NUMARASIYLA HESAP AÇMA ZORUNLULUĞU SÜRECEK Yeni özellik devreye girdikten sonra bireysel telefon numaraları sohbetlerde ve profillerde görünmeyecek. Ancak WhatsApp hesabı oluşturabilmek için telefon numarası zorunluluğu devam edecek. İstenmeyen mesajları engelleme ve şikayet etme seçenekleri de kullanılmaya devam edecek.