WhatsApp'ın bu özelliğini kimse bilmiyor! Boşluk tuşuna basınca...

Son dönemlerde herkes mesajlaşma programı olarak WhatsApp'ı kullanıyor. Ancak bu uygulamanın bazı özelliklerini kimse bilmiyor. WhatsApp ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu bağlamda her yapılan yenilik oldukça ilgi çekiyor. WhatsApp'ın yenilikleri yanında gizli özellikleri de ortaya çıkıyor. Daha önce WhatsApp'ta söyleşi esnasında boşluk tuşuna upuzun bir süre basmayı denediniz mi?