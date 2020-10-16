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16 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri WhatsApp'ın bu özelliğini kimse bilmiyor! Boşluk tuşuna basınca... WhatsApp'ın bu özelliğini kimse bilmiyor! Boşluk tuşuna basınca...
Son dönemlerde herkes mesajlaşma programı olarak WhatsApp'ı kullanıyor. Ancak bu uygulamanın bazı özelliklerini kimse bilmiyor. WhatsApp ile ilgili gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Bu bağlamda her yapılan yenilik oldukça ilgi çekiyor. WhatsApp'ın yenilikleri yanında gizli özellikleri de ortaya çıkıyor. Daha önce WhatsApp'ta söyleşi esnasında boşluk tuşuna upuzun bir süre basmayı denediniz mi?
Giriş Tarihi: 16.10.2020 13:22
Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.
Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!
Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!
Önce Ayarlar'a girin.