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WhatsApp yeni özelliğiyle gündem oldu! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellik

WhatsApp milyarlarca kullanıcısına bir müjde daha verdi. Yenilikleri ardı arkası kesilmezken, bu kez gelen özellik WhatsApp kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştıracak. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp'ın kullanıcılarına yaptığı duyuru büyük yankı uyandırdı. Peki milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın yaptığı duyuru neydi? İşte WhatsApp'ın yeni özelliği.

Giriş Tarihi: 16.09.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 16:27
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WhatsApp yeni özelliğiyle gündem oldu! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellik

WhatsApp milyarlarca kullanıcısına bir müjde daha verdi. Yenilikleri ardı arkası kesilmezken, bu kez gelen özellik WhatsApp kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştıracak. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp'ın kullanıcılarına yaptığı duyuru büyük yankı uyandırdı. Peki milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın yaptığı duyuru neydi? İşte WhatsApp'ın yeni özelliği.

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WhatsApp yeni özelliğiyle gündem oldu! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellik

WhatsApp resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir email göndermeniz lazım ama ekteki dosya çok mu büyük? Onun yerine 100 MB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz WhatsApp'ı kullanın" ifadelerine yer verdi.

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WhatsApp yeni özelliğiyle gündem oldu! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellik

TELEGRAM'DAN WHATSAPP'A GÖNDERME

WhatsApp'ın bu adımına Telegram'dan ilginç bir cevap geldi. Telegram rakibine göndermede bulunan şu mesajı Twitter hesabından paylaştı:

"Bir dosya göndermeniz lazım ama ekteki dosya diğer mesajlaşma uygulamaları için çok mu büyük? Onun yerine 1,5 GB'a kadar olan dosyaları gönderebileceğiniz Telegram'ı deneyin"

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WhatsApp yeni özelliğiyle gündem oldu! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellik

WHATSAPP'IN AZ BİLİNEN 10 ÖZELLİĞİ

Peki WhatsApp'ın bütün özelliklerine hakim misiniz? İşte mutlaka bilmeniz gerek 10 WhatsApp özelliği...

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WhatsApp yeni özelliğiyle gündem oldu! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellik

EMOJİ TARAMASI

WhatsApp'ta çok fazla emoji var, evet. Bazen doğru anda doğru emoji'yi bulmak çok zor olabiliyor. Artık istediğiniz emoji'yi kelime kullanarak aramanız mümkün olacak. Ancak bu özelliği kullanmak için 'auto correct' özelliğinizin açık olması gerekiyor.