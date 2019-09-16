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WhatsApp yeni özelliğiyle gündem oldu! İşte WhatsApp'a gelen yeni özellik
WhatsApp milyarlarca kullanıcısına bir müjde daha verdi. Yenilikleri ardı arkası kesilmezken, bu kez gelen özellik WhatsApp kullanıcılarının işini bir hayli kolaylaştıracak. Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp'ın kullanıcılarına yaptığı duyuru büyük yankı uyandırdı. Peki milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın yaptığı duyuru neydi? İşte WhatsApp'ın yeni özelliği.
Giriş Tarihi: 16.09.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 16.09.2019 16:27
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