WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme ne zaman kalkacak? WhatsApp son görülme güncellemesi geldi mi?

WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile 'son görülme' özelliğini kaldıracağı iddiası sosyal medyayı salladı. Dün akşam Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren güncelleme ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Dünyanın en yaygın mesajlaşma ağı olan WhatsApp, her güncellemesi ile yeni bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen güncellemelerle kullanıcılara birbirlerinin uygulamaya son giriş tarihini görme fırsatı verilmişti. Özellik, kimi kullanıcıların ilgisini çekse de, kimi kullanıcıların eleştirisinden kurtulamamıştı. Son görülme özelliği her ne kadar kişinin isteğine göre düzenlenebilse de uzun süre konuşulmuştu. WhatsApp daha sonra 'mavi tik' uygulaması ile tartışmaları başka bir boyuta taşımıştı. 'Son görülme' ve 'Mavi tik' özelliklerinin tartışılması sona ermişti ki, WhatsApp'ın 'son görülme' özelliğini yeni güncelleme ile kaldırmayı planladığı öne sürüldü. Haberin ardından sosyal medyada kararı destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında karşılıklı atışmalar başladı. Birçok kullanıcı ise özelliğin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Peki, WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme ne zaman kalkacak? WhatsApp son görülme güncellemesi geldi mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





