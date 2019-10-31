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WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme ne zaman kalkacak? WhatsApp son görülme güncellemesi geldi mi?

WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile 'son görülme' özelliğini kaldıracağı iddiası sosyal medyayı salladı. Dün akşam Twitter'da en çok konuşulanlar arasına giren güncelleme ile ilgili birçok iddia ortaya atıldı. Dünyanın en yaygın mesajlaşma ağı olan WhatsApp, her güncellemesi ile yeni bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen güncellemelerle kullanıcılara birbirlerinin uygulamaya son giriş tarihini görme fırsatı verilmişti. Özellik, kimi kullanıcıların ilgisini çekse de, kimi kullanıcıların eleştirisinden kurtulamamıştı. Son görülme özelliği her ne kadar kişinin isteğine göre düzenlenebilse de uzun süre konuşulmuştu. WhatsApp daha sonra 'mavi tik' uygulaması ile tartışmaları başka bir boyuta taşımıştı. 'Son görülme' ve 'Mavi tik' özelliklerinin tartışılması sona ermişti ki, WhatsApp'ın 'son görülme' özelliğini yeni güncelleme ile kaldırmayı planladığı öne sürüldü. Haberin ardından sosyal medyada kararı destekleyenler ile karşı çıkanlar arasında karşılıklı atışmalar başladı. Birçok kullanıcı ise özelliğin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak ediyor. Peki, WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme ne zaman kalkacak? WhatsApp son görülme güncellemesi geldi mi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:42
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WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme ne zaman kalkacak? WhatsApp son görülme güncellemesi geldi mi?

WhatsApp'ın yeni güncellemesi ile 'son görülme' özelliğinin kullanımına son verileceği öne sürüldü. Teknoloji sitelerinde yer alan iddia sosyal medyada kısa sürede yüz binlerce kişinin ilgisini çekti. Dünyanın en gelişmiş mesajlaşma ağı olan WhatsApp, yüzlerce ülkede, milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. WhatsApp sık sık yaptığı güncellemeler ile beğenilen özelliklerini geliştiriyor, tepki çeken özelliklerini ise tekrar gözden geçiriyor.

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WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme ne zaman kalkacak? WhatsApp son görülme güncellemesi geldi mi?

WhatsApp geçtiğimiz yıllarda uygulamada yaptığı güncelleme ile 'son görülme' özelliğini aktif etmişti. Özellik, kullanıcıların birbirlerinin son olarak uygulamaya ne zaman girdiğini görmesini sağlıyor. Ancak son görülme tarihini gizlemek isteyenler ayarlardan özelliği etkisiz hale getirebiliyor.

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WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme ne zaman kalkacak? WhatsApp son görülme güncellemesi geldi mi?

Milyonlarca kişinin beğenisini kazanan özellik, milyonlarca kişinin ise eleştiri oklarının hedefindeydi. Son güncelleme ile özelliğin kaldırılacağının iddia edilmesi haberine destek ve eleştiri yağdı. Haber Türkiye'de de büyük ilgi çekti. 'Son görülme' özelliğinin kaldırılmasını istemeyenler ile kararın doğru olduğunu savunanlar arasında amansız bir tartışma başladı. Dakikalar içinde sosyal medyanın gündemi olan WhatsApp'tan konuya dair bir açıklama gelmedi. Şimdi gözler WhatsApp'tan gelecek açıklamada... Peki, WhatsApp son görülme özelliğini kaldıracak mı? Son güncelleme ne zaman gelecek? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme ne zaman kalkacak? WhatsApp son görülme güncellemesi geldi mi?

WHATSAPP SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİNİ KALDIRDI MI?

WhatsApp'ın yeni sürümünde son görülmeyi kaldırmayı hedeflediği iddia ediliyor. Ancak henüz böyle bir girişimde bulunulmadı. Son görülme özelliği açık olanlar uygulamaya en son ne zaman giriş yapıldığını görebilirler.

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WhatsApp son görülme kalktı mı? WhatsApp son görülme ne zaman kalkacak? WhatsApp son görülme güncellemesi geldi mi?

WHATSAPP SON GÖRÜLME ÖZELLİĞİNİ KALDIRACAK MI?

WhatsApp'ın son görülme özelliğini yeni güncelleme ile kaldıracağı iddiası yerli ve yabancı birçok teknoloji sitesinde yer aldı. Ancak WhatsApp yetkililerinden hiçbir açıklama gelmedi. WhatsApp'tan konuya dair bir açıklama yapılmaması şimdilik özelliğin kaldırılacağını bir iddia olarak bırakıyor. Şirketten yalanlama gelmemesi ise kafaları karıştırıyor.