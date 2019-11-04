WhatsApp o yeniliği Android'e de getirdi

1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir yenilik ile daha ortaya çıktı. İOS için yapılan yeniliği Android telefonlar için hazırlayan WhatsApp yetkilileri, güncellemeyi yayınladı. Gelen son özellik ise WhatsApp kullancılarının uzun süredir beklediği giriş yeniliği oldu. İOS'un ardından Android'e de gelen yeni özellik WhatsApp kullanıcılarını sevindirdi. İşte tüm detaylar..