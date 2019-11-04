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WhatsApp o yeniliği Android'e de getirdi

1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir yenilik ile daha ortaya çıktı. İOS için yapılan yeniliği Android telefonlar için hazırlayan WhatsApp yetkilileri, güncellemeyi yayınladı. Gelen son özellik ise WhatsApp kullancılarının uzun süredir beklediği giriş yeniliği oldu. İOS'un ardından Android'e de gelen yeni özellik WhatsApp kullanıcılarını sevindirdi. İşte tüm detaylar..

Giriş Tarihi: 04.11.2019 13:26 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 13:31
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WhatsApp o yeniliği Android'e de getirdi

1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir yenilik ile daha ortaya çıktı. İOS için yapılan yeniliği Android telefonlar için hazırlayan WhatsApp yetkilileri, güncellemeyi yayınladı. Gelen son özellik ise WhatsApp kullancılarının uzun süredir beklediği giriş yeniliği oldu. İOS'un ardından Android'e de gelen yeni özellik WhatsApp kullanıcılarını sevindirdi. İşte tüm detaylar..

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WhatsApp o yeniliği Android'e de getirdi

Yapılan yenilikleri kullanıcılarının takdirine sunan WhatsApp, bazı kullanıcıları tarafından yoğun şekilde eleştirilirken bazı kulanıcılar tarafındansa beğeniyle karşılandı.

Son yapılan değişiklikle birlikte parmak iziyle giriş özelliği artık Android cihazlarda da kullanılabilecek.

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WhatsApp o yeniliği Android'e de getirdi

Daha önce İOS işletim sistemi için getirilen yenilik dün saat 14.00 itibariyle tüm Android cihazlara da getirildi.

Eğer kullanıcılar parmak izi özelliğini aktif hale getirirlerse, WhatsApp uygulamasına girmek istediklerinde artık parmak izini vermek zorunda kalacak.

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WhatsApp o yeniliği Android'e de getirdi

Uygulama ayarlarında gizlilik kısmına gelerek 'Parmak İzi kilidi' seçeneğini görebilirsiniz.

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WhatsApp o yeniliği Android'e de getirdi

Bu bölümden parmak izi kilidini açarak 1 dakikalık veya 30 dakikalık bekleme sürelerini de belirleyebilirsiniz.