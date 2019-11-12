WhatsApp mesajı Türkiye'yi salladı! Arkadaşı gerçeği yüzüne vurdu

Milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp'ın özellikle grup sohbetlerinden yansıyan konuşmalar sosyal medyayı salladı. dışında bireysel konuşmalarda da enteresan diyaloglar ortaya çıkıyor. Özellikle genç sevgililerin mesajlaşmalarının ortaya çıkması sosyal medyayı salladı. Dünya üzerinde 1 milyardan fazla kullanıcın tercih ettiği WhatsApp her gün birbirinden komik diyaloglara sahne oluyor. İşte WhatsApp'tan internet dünyasına sızdırılan güldüren mesajlaşmalar...