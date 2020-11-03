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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA WhatsApp kullananlar dikkat! 7 gün sonra silinecek
Dünyada en çok kullanılan mesajlaşma programı olan WhatsApp'tan çok tartışlacak bir yenilik daha geliyor. WhatsApp yeni bomba özelliğini harekete geçiriyor. Artık arkadaşınıza yazdığınız mesajlar 7 gün sonra silinecek.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 14:51
WhatsApp, kimsenin beklemediği bomba bir özelliği resmen hayata geçiriyor. Bakın yarından sonra neyle karşılaşacaksınız?
GALERİ DEVAM EDİYOR
WhatsApp'ta atılan mesajlar süreli hale geliyor. Yani yolladığınız mesajlar kalıcı olmayacak; 7 gün sonra tamamen yok olacak. Peki bu ne anlama geliyor?
Süreli mesajlar özelliğini etkinleştirerek WhatsApp üzerinden süreli mesaj gönderebilirsiniz. Bu özellik etkinleştirildiğinde, bireysel sohbette ya da grup sohbetinde gönderilen yeni mesajlar yedi gün sonra kaybolacak.
Yaptığınız en güncel seçim sohbetteki tüm mesajlar için geçerli olur. Bu ayar, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez.
Bireysel sohbetlerde, her iki kullanıcı da süreli mesajları etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir.