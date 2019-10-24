WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

Hem iOS hem de Android işletim sistemini kullanan telefonlara gelecek olan özellik, kara liste uygulamasını de beraberinde getiriyor. Kullanıcıları rahatsız eden kullanıcıların önü hızlıca kesilirken, bu özellik sayesinde bu tür kişilerin kullanıcıları herhangi bir gruba eklemeleri söz konusu olmayacak.