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WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

Milyonlarca kullanıcısı bulununan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Kısa süre içinde yeni özelliğiyle güncelleme alacak olan WhatsApp, kullanıcılarına bu kez 'kapatma' özelliğini sunacak. Kullanıcılar, bu özellik aktif olduğunda artık gruplara kendilerinden habersiz giriş yapmayacak ve bu konuda seçim yapma şansı olacak.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 14:38
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WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

Milyonlarca kullanıcısı bulununan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Kısa süre içinde yeni özelliğiyle güncelleme alacak olan WhatsApp, kullanıcılarına bu kez 'kapatma' özelliğini sunacak.

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WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

Kullanıcılar, bu özellik aktif olduğunda artık gruplara kendilerinden habersiz giriş yapmayacak ve bu konuda seçim yapma şansı olacak.

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WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

WhatsApp kullanıcılarını fazlasıyla sevindirecek bir özellik ortaya çıktı. 'Whatsapp gruplara eklenmeyi kapatma' seçeneği altında artık kendilerinden habersiz her gruba girmeyecek. Pek çok kullanıcının ortak şikayetini dikkate alan WhatsApp yönetimi, bir süredir bu özellik üzerinde kafa yoruyordu.

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WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

İlgisiz kişilerin açtığı gruplara giren ve bu konuda haberdar edilmeyen kullanıcıların rahatsızlığı günden güne artınca şirket, çözümü bu şekilde bulmuşa benziyor.

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WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor

Hem iOS hem de Android işletim sistemini kullanan telefonlara gelecek olan özellik, kara liste uygulamasını de beraberinde getiriyor. Kullanıcıları rahatsız eden kullanıcıların önü hızlıca kesilirken, bu özellik sayesinde bu tür kişilerin kullanıcıları herhangi bir gruba eklemeleri söz konusu olmayacak.