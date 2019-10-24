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WhatsApp kapatma seçeneğiyle resmen yeni döneme geçiyor
Milyonlarca kullanıcısı bulununan mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeniliklerine bir yenisini daha ekledi. Kısa süre içinde yeni özelliğiyle güncelleme alacak olan WhatsApp, kullanıcılarına bu kez 'kapatma' özelliğini sunacak. Kullanıcılar, bu özellik aktif olduğunda artık gruplara kendilerinden habersiz giriş yapmayacak ve bu konuda seçim yapma şansı olacak.
Giriş Tarihi: 24.10.2019 14:34 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 14:38
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