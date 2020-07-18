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WhatsApp ile ilgili merak edilen özellik! Kimse bilmiyor...

WhatsApp ile ilgili merak edilen özellik ortaya çıktı. 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ta ençok merak edilenlerden biri de silinen mesajların nasıl okunacağı. Peki böyle bir şey mümkün mü? Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hemen hemen herkes tarafından kullanılıyor. Her geçen gün yeni bir özelliği ortaya çıkan WhatsApp ile ilgili en merak edilen soruların başında silinen mesajların nasıl okunacağı geliyor. İşte WhatsApp'ta silinen mesajları okumanın yolu.

Giriş Tarihi: 18.07.2020 14:53
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WhatsApp ile ilgili merak edilen özellik! Kimse bilmiyor...

1 milyardan fazla kullanıcıya sahip olan WhatsApp'ta ençok merak edilenlerden biri de silinen mesajların nasıl okunacağı. Peki böyle bir şey mümkün mü?

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WhatsApp ile ilgili merak edilen özellik! Kimse bilmiyor...

İşte Whatsapp'ta silinen mesajları okumanın yöntemi...

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WhatsApp ile ilgili merak edilen özellik! Kimse bilmiyor...

Whatsapp Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.

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WhatsApp ile ilgili merak edilen özellik! Kimse bilmiyor...

Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

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WhatsApp ile ilgili merak edilen özellik! Kimse bilmiyor...

Whatsapp'ta silinen mesajları nasıl okunur? İşte Whatsapp silinen mesajları okuma ayarı. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta silinen mesajları gizlice okumanın yolu varmış! Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor! Nasıl mı?.