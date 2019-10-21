WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! O tuşa bastığınızda...

Son yılların en popüler uygulamalarından birisi olan WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik ortaya çıktı. Hemen hemen herkesin kullandığı mesajlaşma programı WhatsApp'ın yenilikleri yanında gizli özellikleri de ortaya çıkıyor. Daha önce WhatsApp'ta söyleşi esnasında boşluk tuşuna upuzun bir süre basmayı denediniz mi?