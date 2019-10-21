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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! O tuşa bastığınızda...

Son yılların en popüler uygulamalarından birisi olan WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik ortaya çıktı. Hemen hemen herkesin kullandığı mesajlaşma programı WhatsApp'ın yenilikleri yanında gizli özellikleri de ortaya çıkıyor. Daha önce WhatsApp'ta söyleşi esnasında boşluk tuşuna upuzun bir süre basmayı denediniz mi?

Giriş Tarihi: 21.10.2019 06:52 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 06:52
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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! O tuşa bastığınızda...

WHATSAPP NEDİR?

Mevcut telefonunuz internet bağlantısı sayesinde ücretsiz olarak mesajlaşmak istiyorsanız WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz.Uygulama sayesinde sadece ses kaydı değil, aynı zamanda fotoğraf,video,ses kaydı,konum bildiri yapabiliyorsunuz.

Uygulamanın kurulumunu tamamladıktan sonra karşınıza çıkan kutucuğa Gsm numaranızı yazıyoruz, daha sonra WhatsApp mevcut rehberlerinizle senkronizasyon işlemini gerçekleştiriyor. Bundan sonra WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla ücretsiz olarak mesajlaşıp,medya uygulamalarını paylaşabiliyorsunuz. WhatsApp üzerinden Grup Chat,Çevrimdışı mesaj ve kişisel durumunuzu değiştirebiliyorsunuz.

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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! O tuşa bastığınızda...

Vazgeçilmez iletişim araçlarımızdan biri haline gelen Whatsapp bünyesinde daha çok hiç duymadığınız fakat bir o kadar işe yarar birçok özellik barındırıyor.

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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! O tuşa bastığınızda...

Önce Whatsapp veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! O tuşa bastığınızda...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

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WhatsApp ile ilgili bilinmeyen özellik! O tuşa bastığınızda...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!