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Haberler Galeri WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp uygulaması, 4 Ocak'ta birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuş, bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat'tan itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından uygulama mağazalarında kan kaybeden WhatsApp, bu süreyi 15 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Peki, WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 09:21
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WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

WhatsApp sözleşmesi ne oldu? Ocak ayında yayımladığı yeni gizlilik sözleşmesi ile milyonlarca kişinin tepkisini çeken WhatsApp, 9 Şubat'ta sona ermesi beklenen sözleşmenin son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelemişti. Peki, WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

WHATSAPP 15 MAYIS'TA KAPANACAK MI? SÖZLEŞME KABUL EDİLMEZSE...

Hemen şunu belirtelim ki, WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi için onay süresi 15 Mayıs'ta sona erecek. Bu sözleşmeyi onaylamayan kullanıcılar uygulamayı kullanamayacak. 15 Mayıs'a kadar yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar, kısa bir süre mesaj ve arama bildirimleri almaya devam edecek ancak uygulamadan mesaj okuyamayacak veya gönderemeyecek.

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WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

120 GÜN PASİF KALACAK

WhatsApp'ın yeni gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen hesaplar WhatsApp tarafından 120 gün boyunca 'pasif' olarak nitelendirilecek. Bu süre zarfında kullanıcılar yazışmalarını yedekleyebilecek. Fakat kullanıcılar, 120 gün boyunca kararından vazgeçerek yeni gizlilik sözleşmesini onaylayabilecek ve WhatsApp'ı eskisi gibi kullanmaya devam edebilecek.

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WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

15 MAYIS'TA SONA ERECEK

Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp, son güncellemeyle ilgili kafa karışıklığı olduğunu belirterek, yeni hizmet şartlarını içeren güncelleme için verilen süreyi 15 Mayıs'a kadar ertelediğini duyurdu.

WhatsApp, güncellenen "gizlilik ilkesi" ile ilgili yoğun tepki almasının üzerine yeni bir açıklama yaptı.

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WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?

Uygulamanın son güncellemesiyle ilgili kafa karışıklığı olduğuna işaret edilen açıklamada, endişeye neden olan birçok yanlış bilgi olduğunu ve herkesin uygulamanın ilkeleri ile gerçeklerini anlamasına yardımcı olmak istedikleri belirtildi.

Açıklamada, kişisel görüşmelerin her zaman uçtan uca şifreleme ile korunduğu vurgulanarak, ne WhatsApp ne de Facebook'un özel mesajları göremediği kaydedildi.