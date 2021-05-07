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WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur?
WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp uygulaması, 4 Ocak'ta birçok ülkede yeni "kullanıcı hizmet koşulları ve gizlilik ilkesi" sunmuş, bildirimlerle tüm kullanıcılara giden sözleşmeyi kabul etmeyenlerin 8 Şubat'tan itibaren uygulamayı kullanamayacağı açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından uygulama mağazalarında kan kaybeden WhatsApp, bu süreyi 15 Mayıs'a kadar uzatmıştı. Peki, WhatsApp 15 Mayıs'ta kapanacak mı? WhatsApp sözleşmesi ne oldu? WhatsApp Gizlilik Sözleşmesi kabul edilmezse ne olur? İşte son gelişmeler...