Uzaylıların istila ettiğini sanıp ülkeden kaçtılar!
Tarihin arka sayfalarına saplanmış ilginç bir hikayeye görenleri şaşkına çevirdi. 1938 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ni karıştıran bu hikaye diğer hikayelerin aksine biraz daha komik. 1938'de yaşanılan olayda bir çok insan uzaylı istilasından kaçmaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 04.12.2019 10:28 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 10:30
1938 yılının Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin CBS Radyosu'nu açan insanlar dehşet verici bir haber ile karşılaşır. Bu habere göre Mars'tan gelen garip yaratıkların, Dünya'ya saldırdıkları bir haber bülteni sunumuyla insanlara duyrulur.
Dünyamızın insandan çok daha yüksek zekâya sahip ve bir o kadar da tehlikeli yaratıklar tarafından istilaya uğradığını söyleyen radyo New Jersey'de başlayan Marslı istilasının giderek yayıldığını söyler.
Radyonun ucundaki etkileyici ses ile ölüm-yaralanma haberleri, hükümet yetkililerinin açıklamaları, Amerikan Başkanı'nın uyarı mesajları ciddi bir şekilde halka duyrulur. Bunun üzerine ise Amerikalılar iyice paniğe kapılır.
Hatta insanların büyük bir kısmı kiliselere sığınır, intihara kalkışır ve New Jersey'de olanlar ise arabalarıyla ve otobüslerle başka eyaletlere kaçmaya çalışır.
Oysa olay sanıldığı gibi bir Marslı istilası değildir. Orson Welles ile birlikte Mercury Tiyatrosu'ndan Paul Stewart ve John Houseman insanlara o dönem popüler olan bir radyo tiyatrosu hazırlamışlardır.