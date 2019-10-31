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Uydudan böyle görüntülendi! Görenler hayran kaldı...

Girne'de bulunan dev Türk bayrağı ile KKTC bayrağı uydudan böyle görüntülendi. Son zamanlarda gelişen teknolojiyle birlikte bazı kolaylıklar hayatımıza girmeye başladı. Bunlardan birisini de Google Earth yaptı. Google Earth bize hiç ziyaret etmediğimiz yerleri keşfetmek için dev ve interaktif bir harita oluşturdu. İşte, Google Earth ile bulabileceğiniz 29 çarpıcı yer:

Giriş Tarihi: 31.10.2019 10:17 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 10:31
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Uydudan böyle görüntülendi! Görenler hayran kaldı...

Uçak Mezarlığı (32 08'59.96″ N, 110 50'09.03″W) Tucson, Arizona, ABD

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Uydudan böyle görüntülendi! Görenler hayran kaldı...

Çöldeki gizemli desen (27°22'50.10″N, 33°37'54.62″E) Red Sea Governorate, Mısır

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Uydudan böyle görüntülendi! Görenler hayran kaldı...

Gamalı haç şeklindeki bina kompleksleri (32°40'34.19″N 117° 9'27.58″W) Coronado, California, ABD

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Uydudan böyle görüntülendi! Görenler hayran kaldı...

Muazzam bir bizon sürüsü (4°17'21.49″ S 31°23'46.46″ E) Kigosi Game Reserve, Tanzania

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Uydudan böyle görüntülendi! Görenler hayran kaldı...

Arizona ortasındaki bu büyük üçgen (33.747252, -112.633853) Wittmann, Arizona, ABD