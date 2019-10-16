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Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? Ordular olası bir savaş alanında hava üstünlüğü kazanmak için savaş uçaklarına yatırım yapıyor. Teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla birçok ülke savaş filosunu son model ve güçlü hava uçaklarıyla güçlendiriyor. Peki, Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Ülkelerin savaş uçağı sayıları merak edilir oldu. Savaş uçakları arasında en çok yatırım yapılan tipte uçaklar tek kişilik avcı uçakları ve ağır bombardıman uçakları olmaktadır. Savaş uçakları; I. Dünya Savaşı'ndaki çift kanatlılardan günümüzdeki yüksek teknolojiye sahip saldırı uçaklarına dönüşmüştür. İşte dünyadaki tüm ülkelerin savaş uçağı sayıları!

Giriş Tarihi: 16.10.2019 22:37 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 22:39
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Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

Dünyanın birçok ülkesinde savunma sanayisine milyarlarca dolar yatırım yapılıyor ve ülkeler ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Kara ve denizde yaşanan rekabetin yanı sıra hava sahasında üstünlüğü elde etmek için savaş uçakları satın alınıyor. Ülkelerin savaş uçağı sayıları da merak ediliyor. Peki, hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Savaş uçakları filosu arasında; askeri nakliye uçakları, avcı uçakları, bombardıman uçakları, keşif, saldırı ve tanker uçakları gibi farklı tipte ve farklı amaca hizmet eden uçaklar bulunmaktadır. Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var sorusuna sizler için açıklık getirdik. İşte son derlenen bilgilere göre, dünyada ülkelerin savaş uçağı sayıları!

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)

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Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

AFGANİSTAN - 12 SAVAŞ UÇAĞI

12 x EMB-314 (A-29)

SİPARİŞİ VERİLEN : 6 x EMB-314 (A-29)

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Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

ALMANYA - 181 SAVAŞ UÇAĞI

94 x EUROFIGHTER

87 X TORNADO IDS

SİPARİŞİ VERİLEN: 8 x EUROFIGHTER

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Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

287 x A-10C

7 x AC-130J

28 x AC-130U/W

60 x B-1

20 x B-2

75 x B-52

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Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - 1905 SAVAŞ UÇAĞI

431 X F-15C/E

791 X F-16C

178 X F-22

28 X F-35A

SİPARİŞİ VERİLEN: 100 X B-21 ve 48 1589 adet F-35A