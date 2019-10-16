Ülkelerin savaş uçağı sayıları: Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var?

Dünyanın birçok ülkesinde savunma sanayisine milyarlarca dolar yatırım yapılıyor ve ülkeler ordularını güçlendirmeye çalışıyor. Kara ve denizde yaşanan rekabetin yanı sıra hava sahasında üstünlüğü elde etmek için savaş uçakları satın alınıyor. Ülkelerin savaş uçağı sayıları da merak ediliyor. Peki, hangi ülkenin kaç savaş uçağı var? Türkiye savaş uçağı sayısı kaç? Savaş uçakları filosu arasında; askeri nakliye uçakları, avcı uçakları, bombardıman uçakları, keşif, saldırı ve tanker uçakları gibi farklı tipte ve farklı amaca hizmet eden uçaklar bulunmaktadır. Hangi ülkenin kaç savaş uçağı var sorusuna sizler için açıklık getirdik. İşte son derlenen bilgilere göre, dünyada ülkelerin savaş uçağı sayıları!

İşte alfabetik sırayla, ülke ülke muharebe uçağı sayıları (eğitim uçakları dahil edilmemiştir)