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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uçak yolcululukları günümüzde insanlar için çok önemli bir noktaya taşındı. Hem zaman hem de ekonomi anlamında ciddi tasarruf sağlayan uçak yolculukları beraberinde de birçok merak edilen konuyu getirdi. Özellikle uçak içerisinde yer alan birçok işaret ve nesne de bunlar içerisinde...Uçak kullanan birçok insanın dikkatini çeken ama hiçbir anlam veremediği üçgen işareti de bunlarda biri ve bununda çok önemli bir manası var. Zira bu işaret uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadığını görebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.09.2019 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 09:26
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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Günümüzde uçak yolculukları artık hem kolaylaştı hem erken alınan biletler ile ucuzlaştı. İşte bu konfor, zaman ve ekonomik tasarrufun yanı sıra uçak yolculuklarında ilginç bilgilerde açığa çıkıyor. İşte uçaklarda yer alan vatandaşlarında dikkatini çeken o 'üçgen'in manası....

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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadığnı görebilirsiniz.

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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uçak camlarındaki delikler

Uçak camlarında gördüğümüz minik deliklerin iki sebebi var. Biri, hava basıncını dengelemek. Zira uçak havalandığında uçağın içinde ve dışında büyük bir basınç farkı oluşuyor. Bu küçük delik sayesinde o fark dengeleniyor. Minik deliğin diğer işlevi de camın buğulanmasını engellemek.

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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

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Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

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Settings > My Device > Motions and Gestures > Palm Motion menüsünden aktif hale getirebilirsiniz.