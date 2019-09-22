Uçaklardaki bu siyah üçgenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz?

Uçak yolcululukları günümüzde insanlar için çok önemli bir noktaya taşındı. Hem zaman hem de ekonomi anlamında ciddi tasarruf sağlayan uçak yolculukları beraberinde de birçok merak edilen konuyu getirdi. Özellikle uçak içerisinde yer alan birçok işaret ve nesne de bunlar içerisinde...Uçak kullanan birçok insanın dikkatini çeken ama hiçbir anlam veremediği üçgen işareti de bunlarda biri ve bununda çok önemli bir manası var. Zira bu işaret uçağın içerisinden kanadının en iyi bir biçimde gözlemlendiği yeri belirtiyor. Bu hizaya denk gelen pencereden bakarak, kanatta herhangi bir problem olup olmadığını görebilirsiniz.