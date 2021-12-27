Türkiye'nin ilk zaman yolcusu! 'Tarihler 2031’i gösteriyor' dedi İstanbul'un boş sokaklarını sosyal medyadan paylaştı

Son günlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerin sayısı giderek artarken, Türkiye'nin ilk zaman yolcusu ortaya çıktı. 'Timetravel' etiketinde zaman yolculuğunu paylaşan kişiler bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kendisini 2031 yılında bulduğunu ve etrafında hiç insan olmadığını iddia eden bir kişi İstanbul'un birçok noktasından çektiği görüntüleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 13:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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