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Haberler Galeri Türkiye'nin ilk zaman yolcusu! 'Tarihler 2031’i gösteriyor' dedi İstanbul'un boş sokaklarını sosyal medyadan paylaştı

Türkiye'nin ilk zaman yolcusu! 'Tarihler 2031’i gösteriyor' dedi İstanbul'un boş sokaklarını sosyal medyadan paylaştı

Son günlerde zamanda yolculuk yaptığını iddia edenlerin sayısı giderek artarken, Türkiye'nin ilk zaman yolcusu ortaya çıktı. 'Timetravel' etiketinde zaman yolculuğunu paylaşan kişiler bilim kurgu filmlerini aratmayacak hikayeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Kendisini 2031 yılında bulduğunu ve etrafında hiç insan olmadığını iddia eden bir kişi İstanbul'un birçok noktasından çektiği görüntüleri paylaştı.

Giriş Tarihi: 27.12.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 13:14
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Türkiye’nin ilk zaman yolcusu! ’Tarihler 2031’i gösteriyor’ dedi İstanbul’un boş sokaklarını sosyal medyadan paylaştı

Zaman yolculuğu, insanların gelecekten haber alma isteği nedeniyle oldukça popüler bir akım haline dönüştü. Zaman yolcusu olduğunu iddia eden pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarıyla popüler olmayı başardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye’nin ilk zaman yolcusu! ’Tarihler 2031’i gösteriyor’ dedi İstanbul’un boş sokaklarını sosyal medyadan paylaştı

Özellikle yurt dışındaki sosyal medya kullanıcıları yaygın olarak zaman yolculuğu içerikleri üretiyor ve gelecekten günümüze kimi bilgileri iletiyorlar.

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Türkiye’nin ilk zaman yolcusu! ’Tarihler 2031’i gösteriyor’ dedi İstanbul’un boş sokaklarını sosyal medyadan paylaştı

Ancak bir sosyal medya kullanıcısı bir sabah uyandığında tarihlerin 2031'i gösterdiğini ve etrafına hiçbir insan olmadığını iddia etti. İstanbul'un farklı noktalarından paylaşımlar yapan kullanıcının videosu kısa sürede popüler oldu.

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Türkiye’nin ilk zaman yolcusu! ’Tarihler 2031’i gösteriyor’ dedi İstanbul’un boş sokaklarını sosyal medyadan paylaştı

"HALA KİMSEYİ BULAMADIM"

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde insanları aramaya başladığını dile getiren sosyal medya kullanıcısı, telefonlara ulaşılamadığını ve sadece internetin çektiğini söyledi.

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Türkiye’nin ilk zaman yolcusu! ’Tarihler 2031’i gösteriyor’ dedi İstanbul’un boş sokaklarını sosyal medyadan paylaştı

Havaalanı, Taksim meydanı, hastane, toplu taşıma girişi gibi lokasyonlarda çekimler yapan sosyal medya kullanıcısı, kendisine gelen sorulara da çektiği videolar ile yanıt verdi.