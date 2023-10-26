Telefonunu takasa verdi 1 milyon TL borç ve 15 icra dosyası ile karşı karşıya kaldı! Siz de telefonunu satarken bu detaya dikkat edin…

Denizli'de ikamet eden Mehmet Demir yeni telefon almak için takasa verdiği telefon yüzünde 1 milyon TL borç 15 icra dosyası ile karşı karşıya kaldı. Telefonu eline geçiren kötü niyetli hackerlar demirin adına 4 farklı bankadan yüklü miktarda para çekti.

Giriş Tarihi: 26.10.2023 22:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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