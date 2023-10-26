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Telefonunu takasa verdi 1 milyon TL borç ve 15 icra dosyası ile karşı karşıya kaldı! Siz de telefonunu satarken bu detaya dikkat edin…

Denizli'de ikamet eden Mehmet Demir yeni telefon almak için takasa verdiği telefon yüzünde 1 milyon TL borç 15 icra dosyası ile karşı karşıya kaldı. Telefonu eline geçiren kötü niyetli hackerlar demirin adına 4 farklı bankadan yüklü miktarda para çekti.

Giriş Tarihi: 26.10.2023 22:41
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Telefonunu takasa verdi 1 milyon TL borç ve 15 icra dosyası ile karşı karşıya kaldı! Siz de telefonunu satarken bu detaya dikkat edin…

Denizli'de ikamet eden Mehmet Demir isimli bir vatandaş, yeni bir akıllı telefon satın almak için eski telefonunu takasta verdi. Ne yazık ki, Demir, eski telefonundaki kişisel bilgileri ve kayıtlı şifreleri silmeyi ihmal etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Telefonunu takasa verdi 1 milyon TL borç ve 15 icra dosyası ile karşı karşıya kaldı! Siz de telefonunu satarken bu detaya dikkat edin…

Bu önemli unutkanlık sonucunda, kötü niyetli bir hacker, Demir'in telefonundaki verilere erişmeyi başardı ve aynı zamanda telefon numarasını da ele geçirdi. Ardından, bu bilgilere dayanarak, Demir'in adına 4 farklı bankadan büyük miktarlarda para çekerek bu hesaplar aracılığıyla para transferi işlemi gerçekleştirdi.

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Telefonunu takasa verdi 1 milyon TL borç ve 15 icra dosyası ile karşı karşıya kaldı! Siz de telefonunu satarken bu detaya dikkat edin…

1 MİLYON LİRALIK BOÇ VE 15 İCRA DOSYASI BULUNUYOR!

Takasa verdiği telefondan silmeyi unuttuğu kişisel bilgileri ve kayıtlı şifreleri ile kötü niyetli hackerler 4 farklı bankadan yüklü miktarda para çekme işlemi gerçekleştirdi.

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Telefonunu takasa verdi 1 milyon TL borç ve 15 icra dosyası ile karşı karşıya kaldı! Siz de telefonunu satarken bu detaya dikkat edin…

Tam 1 milyon TL borç ile karşı karşıya kalan Mehmet Demir'in adına açılmış 15 icra dosyası bulunuyor.

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Telefonunu takasa verdi 1 milyon TL borç ve 15 icra dosyası ile karşı karşıya kaldı! Siz de telefonunu satarken bu detaya dikkat edin…

Demir "Eski telefonlarınızı satmayın, kimseye vermeyin. Kırıp atın, gerekirse yakın. Ben yandım başkası yanmasın. Çok kötü sıkıntılı günler geçiriyorum" ifadelerini kullandı.