10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak! Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! 

Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak! Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş! 

Rice Üniversitesi'nde çalışan mühendisler, lityum iyon pillerini daha verimli hale getirmenin bir yolunu bulmuş gibi görünüyor. Son raporlara göre, bu araştırmacılar, lityum kaybını azaltmaya yardımcı olan ve pil ömrünü artıran gelişmiş bir "prelithiation" tekniği geliştirdi. Bu yeni yöntem sayesinde, telefonlar, tabletler ve diğer lityum iyon pili kullanılan cihazların pil ömrü uzayabilir. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:55
  • 1
  • 9
Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak! Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş!

Rice Üniversitesi'nde görev yapan mühendisler, lityum iyon pillerini daha verimli hale getme yolunda önemli bir adım atmış gibi görünüyorlar. Son raporlara göre, bu araştırmacılar, lityum kaybını azaltmaya yardımcı olan ve pil ömrünü uzatan gelişmiş bir "prelityasyon" tekniği geliştirmişlerdir. Bu yeni yöntem sayesinde, telefonlar, tabletler ve diğer lityum iyon pil kullanan cihazların pil ömürleri artabilir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak! Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş!

Rice Üniversitesi'ndeki mühendisler, lityum iyon pillerini daha verimli hale getirme amacıyla optimize edilmiş bir "prelithiation" tekniği geliştirdi. Bu teknik, lityum kaybını azaltmayı ve pil ömrünü artırmayı hedefliyor. Bu geliştirme, Rice laboratuvarındaki bir kimya ve biyomoleküler mühendisi olan Sibani Lisa Biswal tarafından yapıldı.

  • 3
  • 9
Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak! Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş!

Anotların üzerine parçacık karışımından bir kat püskürtme yöntemiyle gerçekleştirilen işlem, pil ömrünü yüzde 22 ila 44 arasında iyileştirdi. Daha fazla kaplamaya sahip pil hücrelerinin ise daha yüksek verimlilik sağlayabileceği belirtiliyor.

  • 4
  • 9
Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak! Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş!

Bu önemli gelişme, özellikle telefonlar, akıllı saatler ve diğer pille çalışan ürünlerde pil ömrünün artırılması açısından büyük bir potansiyele sahip.

  • 5
  • 9
Telefonların, tabletlerin, akıllı saatlerin o özelliği katlanacak! Akıllı telefonu olanlara devrim niteliğinde buluş!

Ancak bu gelişmenin bazı olumsuz yönleri de bulunuyor. Örneğin, pilin tam kapasitede çalıştırılması durumunda (yüzde 100'e kadar şarj edildiğinde), piller üzerlerindeki parçacıklarla sonraki döngülerde daha hızlı tükenme eğilimi gösteriyor.